234 i nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, con il totale di coloro che hanno contratto l'infezione che adesso è di 243.061.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 13.179, 124 in meno rispetto a ieri. Tra i positivi, 68 (1 in più rispetto al dato precedente) sono in cura presso le terapie intensive, 776 (120 in meno) sono ricoverati con sintomi e 12.335 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (75 in meno di ieri).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 194.928, in aumento di 349 rispetto al dato di sabato.

Oggi i morti sono 9, con il totale dei decessi che arriva così a 34.954.



Di seguito il messaggio video con cui i ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità si sono rivolti agli italiani, soprattutto ai giovani, per ricordare le precauzioni minime per contrastare il contagio da coronavirus, senza rinunciare alla "convivialità" dell'estate, in modo da trascorrere le vacanze in sicurezza.

I "protagonisti" del video sono: Flavia Riccardo, epidemiologa del Dipartimento Malattie Infettive dell'ISS, Alberto Mateo Urdiales, ricercatore presso lo stesso Dipartimento, Maria Luisa Scattoni, responsabile dell'Osservatorio Nazionale Autismo dell'ISS.