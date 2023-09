Parliamo delle caratteristiche tecniche del Desktop PC PcCom Intel Core i5-10400F con 32 GB di RAM.

Il PcCom Intel Core i5-10400F è un potente desktop PC che è il sogno di ogni appassionato di informatica. Dotato di un processore Intel Core i5-10400F, avrai a disposizione una velocità di clock base di 2,90 GHz, che può raggiungere fino a 4,30 GHz in modalità Turbo Boost. Questo significa che il tuo PC sarà in grado di gestire compiti intensivi e multitasking con facilità.

Quando si tratta di memoria, il PcCom Intel Core i5-10400F ti offre ben 32 GB di RAM. Questo è più che sufficiente per far fronte alle applicazioni più esigenti, come giochi di ultima generazione o software di editing video pesante. La generosa quantità di RAM assicura che il tuo PC funzioni senza intoppi e ti consenta di passarelle tue attività senza problemi.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, avrai a disposizione un hard disk da 1 TB, che permette di memorizzare un'ampia quantità di file, documenti e giochi. Inoltre, il PC è dotato di una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce GTX, che garantisce un'esperienza visiva straordinaria durante il gioco o la visualizzazione di contenuti multimediali.

Oltre a queste caratteristiche, il Desktop PC PcCom Intel Core i5-10400F è dotato di diverse porte USB e connettività WiFi, che ti consentono di collegare facilmente periferiche o accedere rapidamente alla rete.

Insomma, con il PcCom Intel Core i5-10400F 32 GB di RAM, avrai a disposizione un potente desktop PC che soddisferà le tue esigenze di elaborazione, gaming e multitasking. Preparati a vivere un'esperienza informatica all'avanguardia!