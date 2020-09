Siamo in un'epoca in cui il costo del denaro è diventato bassissimo, prossimo o uguale allo zero. E questo significa anche, almeno per chi deve investire, rendimenti nulli o quasi dei titoli di Stato... o perlomeno di quelli di cui è sicuro il rimborso.

Ma per questo motivo è pensabile doverli scartare per chi vuole fare un investimento?

Non proprio, perché tralasciare il "fixed income" per rifugiarsi in "safe haven" come gli etf oro in euro, aumenta i rischi per il proprio portafoglio.