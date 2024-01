Il nuovo anno porta con sé un fitto calendario di eventi espositivi che costituiscono da sempre una straordinaria vetrina per le aziende di mostrare le proprie competenze, stringere relazioni commerciali e confrontarsi con i trend più recenti.

Iniziamo da Verona, dove dal 31 gennaio al 3 febbraio si terrà come da tradizione la Fiera Agricola. Occupando gli 8 padiglioni del Quartiere Fieristico scaligero, questa rassegna rappresenta una pietra miliare per l'agribusiness italiano grazie alla grande quantità e qualità di macchinari, mezzi tecnici, sementi, prodotti zootecnici ed enogastronomici esposti. Centinaia di aziende approfittano dell'evento per promuovere innovazioni, rafforzare il brand e intraprendere nuovi contatti commerciali con coltivatori, operatori, consorzi e associazioni del settore agricolo.

A inizio febbraio, dal 3 al 5, Firenze accoglie Pitti Taste presso gli eleganti spazi della Stazione Leopolda. Con oltre 700 espositori tra aziende food, wine e spirits, è il principale marketplace B2B per l'alta gamma del gusto made in Italy. Assaggiare e valutare nuove produzioni, confrontarsi con le ultime tendenze, incontrare importatori da tutto il mondo: per piccole cantine, pasticcerie, norcinerie e simili è un'opportunità di crescita impareggiabile.

Sempre dal 3 al 5 febbraio a Milano si svolgono MIDO, occasione globale di business e aggiornamento per l'occhialeria con 2.500 brand e 30.000 visitatori attesi, e la BIT dedicata al turismo dove Ministero, Regioni, consorzi ed enti promuovono destinazioni e prodotti turistici italiani.

A metà febbraio arriva EOS, salone internazionale del verde a Verona presso la Fiera dal 17 al 19. Punto di riferimento del settore, riunisce in un unico spazio vivaisti, produttori e rivenditori offrendo valide opportunità di incontro professionale e aggiornamento tematico.

Dal 18 al 21 febbraio a Milano si svolgono TheOneMilano dedicata all'oreficeria di alto artigianato con oltre 500 brand, Micam per la calzatura con 700 espositori e Mipel per la pelletteria e l'accessorio in pelle: tre eventi leader a livello mondiale per promuovere "Made in Italy" e tessere relazioni di filiera.

A Bologna Devotio dall'11 al 13 febbraio valorizza gli artigiani dell'art religiosa, mentre dal 21 al 23 My Plant & Garden a Fieramilanocity attira vivaisti e operatori del verde-paesaggio permettendo proficui scambi commerciali e divulgativi.

A fine febbraio Verona ospita Progetto Fuoco dal 28 febbraio al 2 marzo per arredamenti e soluzioni dedicati al riscaldamento, mentre a Bologna si tengono le fiere verticali Pestmed sulla protezione integrata delle colture e Cibus Tec per il packaging alimentare.

A marzo spiccano Mecspe a Bologna i primi di marzo per l'industria metalmeccanica e la lavorazione dei metalli, e Vinexpo Paris dal 13 al 15 per il vino e gli spirits dove è consigliabile una missione collettiva delle aziende enoiche italiane.

A Veronafiere dal 16 al 19 maggio è in programma Fieracavalli dedicata all'equitazione, mentre la filiera agroalimentare si dà appuntamento a Cibus a Parma dal 3 al 6 maggio per promuovere l'Italian Food nel mondo.

Queste e molte altre rassegne costituiranno occasioni imperdibili di incontro, scambio e crescita per le aziende italiane e i loro partners internazionali.

Oltre alla possibilità di promuovere le proprie innovazioni e il proprio brand ad una platea qualificata di clienti, fornitori e stampa specializzata, questi eventi costituiscono occasioni uniche per lo scambio di conoscenze e per restare aggiornati sulle dinamiche e trend in atto all'interno dei differenti comparti.

Partecipare di persona alle fiere permette infatti di cogliere "sul campo" l'evoluzione delle esigenze dei mercati, comprendere quali soluzioni stiano riscuotendo maggior interesse e successo e intercettare così per tempo le prossime richieste dei consumatori.

Non meno importante è la possibilità di intrattenere incontri one-to-one con i principali attori della filiera per stabilire nuove collaborazioni commerciali e rafforzare quelle esistenti. Grazie ai contatti generati durante gli eventi fieristici, molte aziende riescono ad ampliare notevolmente il proprio giro d'affari.

Infine, le fiere incentivano e semplificano l'export, facilitando l'incontro con buyers esteri e l'apertura a nuovi mercati internazionali. Questo è particolarmente strategico in periodi come l'attuale, caratterizzato da instabilità geopolitiche ed economiche.

In sintesi, le rassegne professionali costituiscono una fonte imprescindibile di sviluppo e crescita per imprenditori, startupper e operatori desiderosi di potenziare il business e rimanere competitivi sullo scenario globale. Il consiglio è dunque quello di sfruttare a pieno tutte le opportunità offerte dal ricco calendario fieristico italiano per il 2024.

