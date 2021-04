La Uefa ha messo sotto inchiesta Zlatan Ibrahimovic per un suo possibile coinvolgimento finanziario in una società di scommesse. In sostanza, Ibrahimovic, attualmente in forza al Milan, sarebbe diventato socio di una società di scommesse in Svezia.

In base al regolamento disciplinare della UEFA, ai tesserati non è consentito avere alcun rapporto con società che operano nel settore delle scommesse

La scorsa settimana, nonostante i suoi 39 anni, Ibrahimovic ha firmato un prolungamento di contratto con il Milan.

La Uefa ha comunicato di aver nominato un commissario per avviare un'indagine disciplinare sul giocatore.







Crediti immagine: twitter.com/Ibra_official/status/1385316438567759873