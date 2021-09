Si è conclusa domenica la quarta edizione del CICAP Fest, il Festival della scienza e della curiosità organizzato per l'appunto dal CICAP (Comitato italiano controllo affermazioni sulle pseudoscienze), associazione educativa fondata nel 1989 da Piero Angela e da altre personalità del mondo della scienza e della cultura.

Nell'ultima giornata del l Festival è stato lanciato un appello a tutti i cittadini, responsabili delle istituzioni e decisori politici in difesa del pensiero scientifico, con l'obiettivo di trasmettere l'importanza di verificare, con spirito critico, le informazioni che riceviamo e contenere il danno provocato dalla diffusione di notizie fallaci o tendenziose, affinché si possano prendere decisioni razionali per il bene comune.





Questo il testo:L'umanità sta attraversando un momento difficile, caratterizzato da incertezza e paura del futuro. È un terreno fertile per le pseudoscienze, le medicine illusorie, le pratiche magiche e le facili promesse, che talvolta riescono a trovare rifugio persino sotto l'ombrello delle istituzioni. Il CICAP invita tutti i cittadini, i responsabili delle istituzioni e i decisori politici a impegnarsi nell'uso della scienza come strumento di navigazione nel mare dell'incertezza.Se condividi anche tu questo appello, impegnati a verificare i dati scientifici prima di prendere decisioni o compiere azioni che vadano in direzione diversa dal consenso scientifico o, più semplicemente, prima di formarti un'opinione su un particolare argomento.Quando qualcosa ti sembra interessante non condividerla subito con gli altri. Fermati un minuto a pensare se non possa essere una affermazione pseudoscientifica, una pratica medica illusoria o una promessa troppo bella per essere vera. Verificane la veridicità su fonti certe e affidabili, che utilizzano gli strumenti offerti dalla scienza. Solo dopo questa verifica condividila con chi vuoi, indicando il risultato delle tue ricerche ed eventualmente le fonti più rilevanti che hai trovato.

Aggiungi l'hashtag #pensoCICAP per dare più forza alla tua condivisione e al nostro appello.



Tra i primi firmatari dell'appello si segnalano:



Piero Angela, Stefano Bagnasco, Guido Barbujani, Shaul Bassi, Davide Calabresi, Paolo Canova, Gianrico Carofiglio, Gustavo Cevolani, Rocco Coronato, Alessandro De Concini, Sergio Della Sala, Salvo Di Grazia, Pierfrancesco Diliberto (Pif), Adrian Fartade, Andrea Ferrero, Alessandro Gandolfi, Silvio Garattini, Francesco Lancia, Fabrizio Lobello, Lorenzo Montali, Daniela Ovadia, Elisa Palazzi, Andrea Parlangeli, Massimo Polidoro, Georg Umgiesser.