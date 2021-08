Per l'edizione 2021 MINI Meets Music Contest, cerca due giovani talenti musicali tra i 18 ed i 25 anni, un producer ed una songwriter. Al producer vincitore verrà offerto un corso base presso Mat Academy. Alla Songwriter invece verrà regalato un corso di perfezionamento in tecnica di canto. Entrambi i vincitori potranno poi realizzare una produzione discografica presso la struttura di Studio1, con la successiva pubblicazione della traccia realizzata su una delle etichette legate al Meet Music.

La terza edizione di MINI Meets Music Contest non regala il successo, ma offre opportunità concrete: confronto con un team di professionisti, produzione e pubblicazione della propria musica. Ad esempio, Deitz (nella foto), il 23enne artista toscano che ha vinto l'edizione 2020 del MINI Meets Music Contest, dopo aver prodotto e pubblicato le sue "Court Song" e "One Time", si è esibito al MINI presents Water World Music Festival, con Coez, Bob Sinclar e Salmo.

Chi si candida alla terza edizione di MINI Meets Music Contest, manifestazione che prende vita con Meet Music 2021, online su www.facebook.com/meetmusic.it martedì 7 e mercoledì 8 settembre 2021, può presentare la propria musica nella massima libertà.

La manifestazione è come sempre aperta ad ogni genere musicale, né ci sono limitazioni per quanto riguarda la lingua. Chi vuol partecipare come producer, ad esempio, non deve necessariamente essere anche dj. Ciò che davvero conta è la capacità di trasformare una semplice idea in una produzione musicale vera e propria. Le aspiranti songwriter possono invece proporre musica strumentale oppure canzoni e saranno infatti selezionate per la qualità delle loro composizioni.

Il regolamento di MINI Meets Music Contest è disponibile da tempo a questo link https://www.meetmusic.it/contest/. Il primo passo per partecipare è collegarsi su Facebook il 7 settembre alle 10. Durante la presentazione della nuova edizione del Meet Music verranno rilasciate cinque domande a cui gli artisti dovranno rispondere con un video selfie da inviare via WhatsApp al +393713340362 dal 10 al 30 settembre 2021.

"Chi partecipa, nel video, deve dare il massimo e provare a stupirci. Le 5 domande che porremo saranno perfette per far loro esprimere la loro passione per la musica", racconta Luca Guerrieri, anima di Meet Music. "Non è facile capire il potenziale di un giovane artista... ma è certo che tra i diversi tavoli online del Meet Music 2021 gli stimoli non mancheranno: dal rapporto tra musica e videogame, alle sincronizzazioni di canzoni con film e serie tv fino all'esperienza di una 'star 'del basso e non solo come Saturnino".

A proposito esperienza dei artisti consolidati e nuova musica, quest'anno Meet Music fa anche una Talent Selection: durante uno dei tavoli online, Tommy Vee e Luca Guerrieri faranno ascoltare live le migliori 5 demo tra quelle inviate entro il 5 Settembre a [email protected] (link privati per streaming e non download). Le tracce selezionate verranno proposte alle label che sono in contatto con il team di lavoro del Meet Music. Come sempre al Meet Music, nessuna limitazione per quel che riguarda lingua o genere musicale.

MINI Meets Music Contest nasce con il supporto di MINI (BMW Italia), dall'esperienza di Meet Music. L'appuntamento per l'edizione 2021 della manifestazione è per il 7 ed 8 settembre 2021, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, in diretta su Facebook.com/meetmusic.it

www.meetmusic.it