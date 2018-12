Dall'8 al 19 gennaio, a Milano, una rassegna dei film con le più celebre interpretazioni di Charles Laughton

Caratterista di molti dei grandi registi del cinema internazionale, quasi un marchio dei film di Alfred Hitchcock, Charles Laughton viene "celebrato" dalla Fondazione Cineteca Italiana che dall'8 al 19 gennaio ha organizzato, presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema, la rassegna L'ISTRIONICO CHARLES LAUGHTON.

13 i lungometraggi scelti per ricordare e descrivere l'arte di uno dei più grandi attori britannici di sempre, protagonista di numerose pellicole che sono diventate veri e propri capolavori.

Tra i titoli in programma Le sei mogli di Enrico VIII (Alexander Korda, 1933), film con cui ottenne il premio Oscar come miglior attore protagonista e che gli permise di affermarsi sul grande schermo.

Nel corso della sua carriera Laughton è stato diretto dai maggiori registi del XX secolo, tra cui, oltre al già ricordato Alfred Hitchcock, Otto Preminger, Billy Wilder, Jean Renoir, Stanley Kubrick.

Tra i film proposti anche la sua unica regia, La morte corre sul fiume (1955), prima proiezione della rassegna.







IL CALENDARIO DEI FILM



Martedì 8 gennaio

h 17.00 La morte corre sul fiume

Charles Laughton, tratto dal romanzo The Night of the Hunter di Davis Grubb, USA, 1955, b/n, 93’. Con Robert Mitchum, Shelley Winter.

Harry Powell, predicatore evangelico, esce di prigione e prova a sedurre la vedova del suo ex compagno di cella per scoprire dove questi aveva nascosto i 10.000 dollari ottenuti da una rapina.



Mercoledì 9 gennaio

h 15.00 La commedia è finita

Richard Wallace, USA, 1946, b/n, 84’. Con Charles Laughton, Deanna Durbin.

Una giovane e bella aspirante attrice spinge una famosa star a firmare una lettera in cui raccomanda il suo talento a un amico produttore. I risultati saranno esilaranti.



h 17.00 Notre Dame

William Dieterle, tratto dal romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, USA, 1939, 115’. Con Charles Laughton, Maureen O'Hara.

Esmeralda, una bella zingara perseguitata dalla giustizia, si salva appellandosi al diritto d'asilo e rifugiandosi nella cattedrale di Notre Dame.



Giovedì 10 gennaio

h 17.00 Tempesta su Washington

Otto Preminger, USA, 1962, 127’. Con Charles Laughton, Burgess Meredith.

Quando il presidente degli Stati Uniti sceglie un Segretario di Stato impopolare, si scatena nel Senato un'accesa lotta politica senza esclusione di colpi. Manovre di corridoio, complotti, ricatti e un suicidio.



Venerdì 11 gennaio

h 15.00 L’uomo della Torre Eiffel

Burgess Meredith, USA, 1949, 93’. Con Charles Laughton, Franchot Tone.

Per impadronirsi dell'eredità della vecchia zia, il giovane William assolda un sicario che la uccida, ma il malfattore trova un ladro nella casa della vittima. Ne nasce un imbroglio delittuoso che il commissario Maigret deve risolvere.



h 17.00 Il caso Paradine

Alfred Hitchcock, USA, 1947, b/n, 109’. Con Gregory Peck, Alida Valli.

Un’affascinante donna viene accusata di aver ucciso il marito, l’avvocato che assume la sua difesa si innamora di lei, mettendo a repentaglio il suo matrimonio e la sua carriera.



Sabato 12 gennaio

h 17.00 Testimone d’accusa

Billy Wilder, USA, 1957, b/n, 111’. Con Tyrone Power, Marlene Dietrich.

Sir Wilfrid Roberts dovrebbe smetterla di fare l'avvocato, ma c'è un caso che lo attira irresistibilmente: una donna che con la sua testimonianza potrebbe far condannare il marito accusato di omicidio.



Martedì 15 gennaio

h 15.00 Questa terra è mia

Jean Renoir, USA, 1943, b/n, 103’. Con Charles Laughton, Maureen O'Hara.

L'incitamento alla resistenza ai nazisti costa ad un professore l'arresto e la condanna alla fucilazione. Prima che la condanna venga eseguita, riesce comunque a leggere ai suoi commossi allievi la dichiarazione dei diritti dell'uomo.



Mercoledì 16 gennaio

h 16.00 Spartacus

Stanley Kubrick, USA, 1960, 186’. Con Kirk Douglas, Jean Simmons.

Il gladiatore Spartaco guida una rivolta di sessantamila schiavi contro Roma, ma viene catturato...



Giovedì 17 gennaio

h 15.00 La taverna della Giamaica

Alfred Hitchcock, tratto dal romanzo Jamaica Inn di Daphne Du Maurier, UK, 1939, b/n, 95’. Con Charles Laughton, Robert Newton.

Nella Cornovaglia della fine del Settecento un’orfana irlandese è ospitata dagli zii in una taverna equivoca, un covo di pirati che fanno naufragare le navi e le saccheggiano.



Venerdì 18 gennaio

h 17.30 La tragedia del Bounty

Frank Lloyd, USA, 1935, b/n, 130’. Con Clark Gable, Franchot Tone.

Secolo diciottesimo. Stanchi di sopportare le crudeltà del loro feroce capitano, i marinai del Bounty, una nave inglese, si ribellano e lo abbandonano, con i suoi fedeli, su una scialuppa in mare aperto.



Sabato 19 gennaio

h 15.00 Le sei mogli di Enrico VIII

Alexander Korde, UK, 1933, b/n, 96’. Con Charles Laughton, Robert Donat.

La storia di Enrico VIII, re d'Inghilterra, a partire dalla morte della seconda moglie, Anna Bolena, fino quasi al termine della sua avventurosa vita, accompagnato dalla sua sesta ed ultima moglie, Katherina Parr.