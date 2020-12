Rocambolesco il Gran Premio di Sakhir che alla fine si è aggiudicato il messicano Sergio Perez che, con la sua prima vittoria in Formula 1, ha voluto dimostrare alla Racing Point l'errore fatto nel sostituirlo con Vettel (anche oggi disastroso) nella prossima stagione.



Premiata la tenacia di Perez, favorita però dalla confusione del team Mercedes a cui si è aggiunta la sfortuna, immensa, di George Russel che in finale di gara ha visto sfumare il primo gradino del podio per ben due volte, tagliando alla fine il traguardo solo in nona posizione.

Al secondo posto si è classificato Esteban Ocon (Renault), davanti all'altro pilota Racing Point (team che oggi ha sfiorato la doppietta), Lance Stroll, con entrambi che hanno puntato sul ritmo gara più che sulle prestazioni, effettuando un solo cambio gomme.

Verstappen e Leclerc sono usciti di scena ad inizio gara. Il ferrarista è arrivato lungo mentre Perez chiudeva la curva e la posteriore destra della sua Racing Point ha toccato con violenza l'anteriore sinistra della Ferrari causandone la rottura della sospensione. Verstappen che seguiva subito dietro ha allargato verso sinistra per evitare contatti, ma la sua Red Bull ha perso aderenza finendo contro le barriere di protezione.

Per tre quarti di gara le due Mercedes hanno condotto la gara davanti a tutti, come sempre, senza problemi. L'unica differenza rispetto al solito era rappresentata da George Russell, al via partito meglio di Bottas, al comando della gara invece di Hamilton.

Dopo un primo pit stop, la Mercedes, per un eccesso di prudenza, ha fermato le due vetture ai box. I meccanici hanno messo le gomme sbagliate sulla macchina di Russell e quindi non hanno potuto montare un nuovo set su quello del suo compagno di squadra Valtteri Bottas, che ha dovuto rimontare i suoi vecchi pneumatici sulla sua macchina.

Russell ha dovuto fermarsi di nuovo per montare un set corretto, e le due Mercedes, a quel punto, dopo essere state in testa erano in quarta e quinta posizione, con Bottas davanti.

Russell avrebbe potuto ancora vincere la gara. Infatti, dopo aver rimontato lo svantaggio, quando ormai aveva quasi a tiro Perez e stava riprendendosi la prima posizione, ecco che una foratura alla posteriore sinistra lo costringe ad una nuova sosta ai box, facendolo finire in 15.a posizione a pochissimi giri dal termine. La rimonta nel finale lo portato comunque a tagliare il traguardo in 9.a posizione, subito dietro Bottas, ottavo, che con l'ultimo set di gomme non riusciva praticamente a tenere in pista la vettura.

Ipiloti hanno tagliato il traguardo in quest'ordine:

Per la lotta al secondo posto nel mondiale si riducono le chance di Verstappen, adesso a 16 punti da Bottas. Tutto, comunque, è rimandato alla prossima settimana con il finale di stagione che si correrà, come sempre, ad Abu Dhabi.