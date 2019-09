Istituto Ixè Primo calo della Lega dopo la caduta del Governo

Nel sondaggio politico per la trasmissione Rai "Carta Bianca", commissionato all'Istituto Ixè e realizzato il 23 settembre, la Lega di Matteo Salvini registra il suo primo calo sotto la soglia del 30%, seppure di un decimale di punto.

Il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico si contengono la casella di secondo partito con percentuali quasi identiche intorno al 21,5%.

Balzo in avanti di Fratelli d'Italia, il partito della Meloni, che raggiunge l'8,6%, con Forza Italia che oramai continua a perder consensi con il 6,5%. Italia Viva, il neo partito di Renzi, con il 2,9%, non riuscirebbe ad entrare in Parlamento.

Nello stesso sondaggio, percentuali favorevoli ad un'alleanza 5 Stelle Pd per le prossime elezioni regionali, mentre Conte (49%) continua a godere del favore degli italiani che lo preferiscono di gran lunga a Salvini e Meloni (quasi appaiati con 34% e 32%), Zingaretti (30%), Di Maio (27%) e Berlusconi (18%).