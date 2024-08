Ci apprestiamo ad assistere il prossimo 1 settembre 2024 ad un evento davvero eccezionale un meraviglioso concerto lirico del soprano Olga De Maio e del tenore Luca Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, accompagnati dalla pianista Natalia Apolenskaja, al tramonto, alle h.19, nel porticciolo romano di Gianola, che rientra tra gli appuntamenti dell' VIII Edizione della Rassegna "La Porta del Sud", organizzata dall' Associazione Culturale La Magica e dal suo presidente Augusto Ciccolella.

Un' occasione da non perdere per l'opportunità di vivere il Parco Riviera di Ulisse come non l'avete mai visto prima, per un'estate di scoperte, divertimento e meraviglia!

Immersi nella natura e nella cultura del magnifico Parco Riviera di Ulisse comprendente i territori di Gaeta, Formia, Minturno, Itri e Sperlonga: monte Orlando parco regionale di Gianola e Monte di Scauri, patrocinato da Informare e Camera di Commercio di Latina Frosinone, con un programma ricchissimo di eventi per tutti i gusti e tutte le età: escursioni naturalistiche, snorkeling nelle acque cristalline, spettacoli teatrali sotto le stelle, concerti in luoghi mozzafiato, laboratori per piccoli esploratori e molto altro ancora!

Gli artisti eseguiranno brani tratti dal repertorio lirico, operistico, operettistico e della tradizione classica napoletana dedicati al tema del mare.







Il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli sono artisti lirici internazionali e rappresentanti della storica Associazione Culturale Noi Per Napoli. Vivono e si sono formati a Napoli, conseguendo i loro titoli di studio a pieni voti presso il Conservatorio S.Pietro a Majella di Napoli.

Hanno alle spalle una carriera lirica e concertistica di livello internazionale, vinto numerosi Concorsi e si sono esibiti in prestigiose Stagioni Concertistiche ed operistiche con musicisti di grande calibro.

La stampa nazionale ed internazionale dà sempre spazio e visibilità alle loro figure artistiche ed alle loro iniziative.

Attualmente dediti all' attività teatrale, sono presentatori di un format tv ed hanno un occhio sempre attento al sociale con solidarietà e beneficenza.

Con l' Associazione Culturale Noi Per Napoli promuovono la musica lirica , classica e la cultura partenopea non solo a Napoli ma in tutto il mondo.

Hanno realizzato Eventi importanti, con i Patrocini delle massime Istituzioni pubbliche.

Tanti sono i format da loro ideati per promuovere costantemente l' Arte, la Cultura, la Musica ed il bel canto, quali " Luoghi Storici e Musica, Atmosfere da Sogno, realizzati nei più importanti siti storici e monumentali della Campania.

Hanno ricevuto tantissimi premi prestigiosi alla cartiera quali : Premio Ritratti di Territorio Premio Caruso,Premio Masaniello, Premio Remigio Paone, Premio Internazionale Cartagine.

Hanno pubblicato anche due saggi editoriali con Aletheia Editore dal titolo Mario Persico e la sua produzione operistica e con Pagine quello dedicato al Melodramma di Pietro Metastasio che è stato presentato a luglio al Maschio Angioino di Napoli ed è stato accolto dalla Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella.

Sono stati protagonisti più della trasmissione L' ora solare condotto da Paola Saluzzi su TV 2000.

Hanno lanciato l' Iniziativa del Festival delle Arti che ha riscosso successo internazionale, sia sul web che in importanti teatri di Napoli, che a maggio prossimo raggiungerà la sesta edizione.

Tutte le iniziative sono gratuite. Fanno eccezione pochi casi, che saranno segnalati.







Vi rinviamo per un approfondimento più completo a visitare il Canale youtube degli artisti Olga De Maio e Luca Lupoli e la Pagina fb dell' Associazione Culturale Noi Per Napoli e le pagine del loro sito web:

https://youtube.com/c/LucaLupolitenoreOlgaDeMaiosoprano

https://www.facebook.com/AssociazioneNoiPerNapoli/







Scoprite tutti i dettagli e prenotate i vostri eventi preferiti sul sito:

https://www.parchilazio.it/rivieradiulisse







Noipernapolipress