OMS: non lasciare i bambibi piccoli davanti ad uno schermo

Secondo quanto recentemente dichiarato dall'OMS, i bambini fino a due anni non dovrebbero essere lasciati soli a guardare passivamente uno schermo, o che sia di una TV o, ad esempio, di un tablet.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo dopo aver compiuto due anni, e fino ai quattro/cinque anni, è allora consentito loro di trascorrere al massimo un'ora al giorno davanti ad uno schermo, anche se minore è il tempo, meglio è.

La raccomandazione dell'OMS cerca di contrastare quella che viene definita visione passiva - con i bambini "piazzati" davanti a uno schermo di una tv o di un computer o di un tablet in modo da far trascorrer loro il tempo - per "combattere" fin da subito l'inattività dell'infanzia, un importante fattore di rischio per tutte le malattie legate all'obesità, in modo da evitare in futuro ai bambini, una volta divenuti adulti, problemi di salute.

Tra le raccomandazioni, anche l'invito affinché i bambini fino a 5 anni siano impegnati per almeno tre ore al giorno in attività fisiche.