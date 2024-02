L'Istat vede che a dicembre 2023, escludendo i fattori stagionali, il dato congiunturale del fatturato dell'Industria aumentare del +2,1% rispetto al mese precedente, con un trend positivo in entrambi i mercati (+1,7% nel mercato interno e +2,7% in quello estero).

Per quanto riguarda le principali categorie industriali, a dicembre gli indici del fatturato destagionalizzati mostrano un aumento su base mensile per i beni intermedi (+4,0%), i beni di consumo (+2,4%) e i beni strumentali (+0,1%), mentre si osserva una diminuzione per l'energia (-1,2%).



Nel quarto trimestre, l'indice totale è in aumento del +0,9% rispetto al trimestre precedente (+0,6% nel mercato interno e +1,4% in quello estero).



Tenendo conto degli effetti del calendario, il fatturato totale registra una diminuzione del -0,1% su base annua, risultato di una diminuzione del -0,8% nel mercato interno e di un aumento del +1,1% in quello estero. I giorni lavorativi sono stati 18, rispetto ai 20 di dicembre 2022.

Riguardo agli indici corretti per gli effetti del calendario relativi alle principali categorie industriali, si osservano aumenti su base annua per i beni strumentali (+1,8%) e i beni di consumo (+3,1%), mentre si registrano cali per i beni intermedi (-3,7%) e l'energia (-8,0%).

Nel settore manifatturiero, i maggiori aumenti su base annua si registrano nei settori dei computer ed elettronica (+10,2%) e delle apparecchiature (+8%), mentre le diminuzioni più significative si riscontrano nel settore chimico (-10,2%) e in quello dei prodotti petroliferi (-9,2%).

Si stima che a dicembre l'indice destagionalizzato in volume del settore manifatturiero aumenterà del +1,9% su base mensile. Nel quarto trimestre 2023, l'indice è aumentato del +1,1% rispetto al trimestre precedente.

A dicembre il volume del fatturato del settore manifatturiero registra una diminuzione del -0,1% su base annua (-0,6% in termini di valore).