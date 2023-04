ReFuelEU Aviation è un'iniziativa della Commissione europea che mira ad aumentare la produzione e l'uso di biocarburanti sostenibili per l'aviazione (SAF), al fine di ridurre le emissioni di CO2 nel settore aereo.

L'iniziativa fa parte del pacchetto "Fit for 55", che comprende una serie di proposte per rendere le politiche dell'UE in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità adeguate a ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.

ReFuelEU Aviation prevede l'introduzione di un obbligo per i fornitori di carburante per jet di miscelare una quota crescente di SAF nel carburante per l'aviazione fornito in tutti gli aeroporti dell'UE, e richiede alle compagnie aeree di aumentare il loro utilizzo di SAF in passi incrementali predefiniti.

È la conseguenza dell'accordo raggiunto dalle istituzioni europee che dovrebbe partire dal 2025. Secondo le stime della Commissione europea, la misura dovrebbe ridurre le emissioni di CO2 degli aeromobili di circa due terzi entro il 2050.