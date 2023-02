In concomitanza con la settimana della moda di New York, sabato AlphaTauri (casa di moda di proprietà Red Bull) ha presentato nella Grande Mela la livrea delle sue monoposto che gareggeranno nella stagione 2023 di Formula 1. Blu intenso e bianco saranno anche quest'anno i colori dominanti con la polacca Orlen, azienda per la raffinazione del petrolio e la distribuzione di carburante, come main sponsor.

AlphaTauri si avvia alla nuova stagione cercando di migliorhgare le prestazioni dello scorso anno che hanno visto la sudieria di Faenza scivolare dal sesto posto della classifica costruttori conquistato nel 2021 al nono del 2022, primo anno dei nuovi regolamenti tecnici.

Il pilota giapponese Tsunoda mantiene il suo posto nella squadra per la terza stagione consecutiva, con De Vries che sostituirà Pierre Gasly, trasferitosi all'Alpine.

Parlando al lancio della nuova livrea di AlphaTauri, Franz Tost, attuale Team Principal della Scuderia, ha dichiarato:

"Penso che le prestazioni delle vetture quest'anno si avvicineranno . Certo, i tre grandi team hanno ancora un vantaggio dalla loro infrastruttura, dal punto di vista del personale, ma sono abbastanza convinto che nel 2023 le vetture saranno molto più equilibrate.Inoltre, mentre Verstappen lo scorso anno ha vinto il campionato poco dopo l'inizio della stagione, non mi aspetto che nel 2023 un pilota abbia un vantaggio così grande e vinca così presto.Penso che sarà una lotta che andrà avanti fino alla fine della stagione. Questo è ciò che i fan, gli spettatori e tutti noi vogliamo vedere".

AlphaTauri e il resto della griglia di F1 si ritroveranno in Bahrain per i test pre-stagionali dal 23 al 25 febbraio.