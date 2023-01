Il 17 dicembre 2022, all’interno della cornice del bellissimo Teatro degli Impavidi di Sarzana si è svolta la premiazione del Concorso Internazionale di Poesia, organizzato dall’Associazione Poeti solo Poeti.

L’evento, arrivato alla sua decima edizione, è stato presentato da Susanna Musetti, presidente del Premio, Marisa Vigo e Giuseppe di Liddo, presidente e vicepresidente di Giuria, e dedicato alla cultura con l’obiettivo di premiare le eccellenze del mondo letterario.

Molte sono state le tematiche riconosciute meritevoli, Sicuramente parlare di cultura e soprattutto di poesia in questo specifico periodo storico diventa molto importante in quanto, gli autori attraverso le loro parole, denunciano con forza i mali del mondo in cui viviamo.

Molti sono stati gli autori meritevoli, provenienti da tutte le regioni italiane e vari paesi esteri; tra questi il bravissimo poeta albanese Arjan Kallço di Korça che si è aggiudicato il premio come “Miglior volume straniero” con ill libro: “Vive il tempo dentro il poeta”, Amazon 2020.

Il libro contiene una raccolta di 41 poesie di viaggio, durante i soggiorni in vari paesi; volume pubblicato prima in lingua albanese e poi in lingua italiana.

Non dimentichiamo che Arjan è un uomo di grande spessore culturale che ha studiato in Italia ed è noto nel mondo della cultura; pluripremiato in Italia, in varie città, vanta più di 30 pubblicazioni fra prosa, poesia e traduzioni. Ha pubblicato poesie in varie lingue: inglese, spagnolo, macedone, greco, montenegrino. E’ segretario del Club degli Scrittori “Il Nuovo Mondo”, Korça, Albania.