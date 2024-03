I Bastardi di Pizzofalcone, in onda su Rai 1, è una fiction italiana tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

La serie, ambientata nella Napoli contemporanea, racconta le vicende di un gruppo di poliziotti "scomodi", trasferiti al commissariato di Pizzofalcone per punizione o per questioni disciplinari.

Un successo di critica e pubblico

I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato il pubblico con la sua scrittura ironica e realistica, i personaggi ben delineati e le storie avvincenti. La serie ha vinto numerosi premi, tra cui il **Premio Flaiano** per la miglior fiction televisiva e il **Premio Rodolfo Valentino** per il miglior attore protagonista ad Alessandro Gassmann.

Un appuntamento imperdibile

Se siete alla ricerca di una fiction italiana ben fatta, con storie avvincenti e personaggi memorabili, I Bastardi di Pizzofalcone è la serie che fa per voi. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del genere poliziesco e non solo.