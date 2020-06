Passaggio di consegne tra il Colonnello Guglielmo Falasca cedente, e il parigrado Carmelo Bonomo, entrambi dell'Aeronautica Militare al vertice del CAI-I (Centro Amministrativo d'Intendenza Interforze) nei giorni scorsi presso Camp Arena, base del Train Advise Assist Command West.

Il CAI-I è la componente della missione in Afghanistan adibita alla gestione e alla cura degli aspetti tecnico-amministrativi e logistici in supporto alle operazioni condotte dal contingente italiano.

Il CAI-I assicura con la sua attività, il supporto tecnico e amministrativo al contingente militare italiano che si trova dispiegato a Herat e fornisce inoltre anche assistenza al personale italiano inquadrato presso il Comando della missione "Resolute Support" a Kabul.

Il passaggio di consegne si è svolto nel rispetto delle limitazioni che sono imposte dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il Comandante del TAAC-W, il Generale di Brigata Enrico Barduani, nel salutare l'Ufficiale in partenza, ha voluto esprimere il suo ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto in questo periodo dal Colonnello Falasca, sottolineando i risultati più che positivi ottenuti dal CAI-I nella gestione delle risorse economiche e finanziare in un periodo estremamente difficile come quello attuale. (lasottilelinearossa.over-blog.it)