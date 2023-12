Dopo il successo live, a luglio, allo Stadio del Mare di Pescara, con oltre 10.000 spettatori, La Notte Dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, per celebrare la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale, diventa un album.

Da oggi, venerdì 15 dicembre, l’album live “La Notte Dei Serpenti” (distribuzione Ada Music) sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

Con la produzione artistica di Enrico Melozzi e la produzione esecutiva di Francesca Raponi, l’album contiene le registrazioni live dei brani che sono stati proposti nel corso della prima edizione del concertone che ha visto, sul palco, Giusy Ferreri, Gianluca Grignani, Mr.Rain, Elsa Lila e tanti artisti e musicisti abruzzesi, accompagnati dall’Orchestra Dei Serpenti diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

Con La Notte Dei Serpenti, Enrico Melozzi ha voluto rendere omaggio all’Abruzzo, realizzando un viaggio musicale alla riscoperta della cultura e delle tradizioni locali. Per fare questo, ha scelto di “pop-izzare” il dialetto abruzzese e “dialettizzare” il pop, creando, così, un connubio unico tra le tradizionali melodie abruzzesi e la musica pop contemporanea.

«Questo disco è la summa del lavoro immane svolto da me e dai miei collaboratori sulla musica popolare della terra in cui sono nato. È un disco molto ricco di suoni e colori, di altissimo contenuto poetico e tecnico – dichiara il Maestro Enrico Melozzi – Spero che l'Abruzzo possa ripartire da questo disco, perché, a volte, può accadere che un popolo si unisca attorno ad una canzone».

Includendo brani simbolici, della tradizione abruzzese, come “Vola Vola Vola”, che incarna l’essenza dell'Abruzzo, con le sue montagne, mari, borghi e storie, ma anche brani come “Nu Seme Nu”, versione in dialetto abruzzese di “Supereroi” di Mr.Rain, l’album rappresenta un inno alla terra, all’identità e allo spirito indomito degli Abruzzesi e, allo stesso tempo, crea un legame tra le generazioni, con l’obiettivo di celebrare sempre più la ricchezza e la diversità del patrimonio musicale regionale.

Per dare il nome a questa esperienza musicale, che propone musiche tradizionali e popolari abruzzesi, in un contesto di “contaminazione” di ritmi e di armonizzazioni che, partendo dal folk, si estende anche al pop e al rock, il direttore artistico Enrico Melozzi ha scelto di ispirarsi al celebre culto di San Domenico, che vede il suo punto apicale nell’antichissimo rito “Festa Dei Serpari”, a Cocullo (L’Aquila), identificando, nel serpente, un simbolo esotico, potente, misterioso, affascinante e attrattivo.

Questa la tracklist dell’album “La Notte Dei Serpenti”: “Intro”, “Nu Seme Nu (Supereroi)” con Mr. Rain, “Marrocche e Frusce”, “La Fija Me’”, “Addije Amore/Lule Lule (Casche La Live)” con Elsa Lila, “Li Misciarule”, “Tutte Le Fundanelle”, “All’Orte”, “Maremaie (Scuramaje)” con Giusy Ferreri, “La Jerv’a Lu Cannete (Intro)”, “La Jerv’a Lu Cannete”, “J’Abruzzu”, “Marattè”, “La Capa Marite”, “Quando Ti Manca Il Fiato” con Gianluca Grignani, “Destinazione Paradiso” con Gianluca Grignani, “Vola Vola” e “Vola Vola (reprise)”.

Gli arrangiamenti, le armonizzazioni, le orchestrazioni e le composizioni sono stati curati del direttore artistico e musicale Enrico Melozzi che ha diretto l’Orchestra Dei Serpenti, composta da Marco Dirani (basso), Nicola Santi Costa e Alberto Barsi (chitarra elettrica) , Roberto Junior Spina (batteria), Salvatore Mufale (tastiere e sequenze), Danilo Di Paolonicola (organetto e fisarmonica), Gionni Di Clemente (chitarra acustica), Christian Di Marco (ciaramella), Carmelo Maria Colajanni (fiati), Armando Rotilio e Martina Zecca (voci e tamburelli), Anna Azzola (voce e violino), Alessandra Ventura, Teresa Scalese, Giuseppe Di Cesare, Franco Palumbo Roppoppò, Cinzia Cantoresi, Angela Cantoresi, Elena Cicconi, Monica Dezzi, Cristiana Falconi e Letizia Serpentini (voci).

Il M° Melozzi ha anche suonato una chitarra romantica del 1816, appartenuta a suo nonno e ha anche interpretato alcuni brani come cantante.

Ad impreziosire, ulteriormente, il brano “Nu Seme Nu (Supereroi) ”, le voci del coro, dei Piccoli Cantori Della Pace, diretto dai Maestri Isabella Giorcelli e Alberto De Sanctis.

Oltre a portare avanti un percorso di ricerca etnomusicologica, Enrico Melozzi ha curato la traduzione dei testi in lingua dialettale abruzzese insieme a Nicoletta Melozzi, Giuseppe Di Cesare ed Elso Simone Serpentini (quest’ultimo ha curato anche il libretto che accompagna l’album).

Il concertone è diventato anche un programma televisivo andato in onda il 31 agosto, su Rai 1, per la regia di Angelo Bozzolini (produttore di "Che Storia È La Musica" con Ezio Bosso e de "Il Coraggio Di Essere Franco") realizzato grazie al contributo del main sponsor dell’evento Confimi Indistria Abruzzo. Lo spettacolo, condotto dalla giornalista e presentatrice televisiva Monica Giandotti, è stato ripreso da 10 telecamere in 4k e montato con una ripresa fedele dall’altissima qualità artistica, per restituire il ritmo del progetto artistico del Maestro Melozzi.