Anche nella seconda sessione di libere del GP di Singapore, piloti e scuderie hanno cercato di trovare la migliore regolazione possibile sul tracciato di Marina Bay, dopo le modifiche nell'ultimo tratto apportate in questa stagione, rispetto al passato.

Il tracciato, che richiede sempre un alto carico aerodinamico, ha infatti quattro curve in meno rispetto a prima e da 23 si è passati a 19 dopo le due chicane eliminate alla fine del terzo settore. Al loro posto c'è un rettilineo di 397 metri, che ha diminuito la lunghezza della pista, portandola a 4.940 metri invece di 5.063.

La Ferrari è la scuderia che meglio di altre si è trovata a suo agio a Singapore, fin dalla sessione mattutina di prove libere e nel pomeriggio ha confermato quanto fatto in precedenza, con Carlos Sainz che ha fatto segnare il tempo migliore in 1:32.120, precedendo di soli 18 millesimi il compagno di squadra Charles Leclerc.

Il pilota spagnolo sembra finalmente aver trovato piena sintonia con la "rossa", ripetendo quanto di buono aveva già fatto vedere a Monza in grande sintonia con la macchina, ricordando il podio di Monza. Qualche problema invece per i ferraristi in simulazione passo gara con più carburante a bordo, soprattutto per Leclerc.

Dietro di loro seguono la Mercedes del britannico George Russell a 0.235, l'Aston Martin di Fernando Alonso a 0.358 e l'altra W14 di Lewis Hamilton a 0.465.

Male le Red Bull,in difficoltà sulle "buche" del tracciato cittadino, come già aveva anticipato giovedì in conferenza stampa Max Verstappen.

Il campione del mondo uscente e leader del mondiale piloti, ha chiuso solo in ottava posizione a 0.732, lamentando poca stabilità sulla sua RB19, superato anche dalla McLaren del britannico Lando Norris (+0.465) e dal compagno di squadra, Sergio Perez (+0.692).

A chiudere la top 10 sono stati il danese Kevin Magnussen (Haas) a 0.897 e l'Alfa Romeo del finlandese Valtteri Bottas a 0.985.

Sabato le qualifiche inizieranno a partire dalle ore 15:00.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1702685558944805161