Ancora in leggero aumento i contagiati da Covid in Italia che ieri sono stati 1.462 nelle ultime 24 ore, con il numero di tamponi effettuati che è stato di 97.065 (circa 3mila in più rispetto al giorno precedente), con il totale dei casi che adesso è arrivato a 265.409.

Nel dato odierno, in tutte le regioni si registrano nuovi contagi, mentre sono 5 le regioni con il numero di nuovi casi rappresentato da 3 cifre: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto al nord e Lazio e Campania al centrosud. La regione più colpita è ancora la Lombardia con 316 casi, circa 30 in più rispetto a ieri.mentre i 183 casi in Campani hanno fatto dire al presidente De Luca che la riapertura delle scuole in questa situazione è inimmaginabile.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 21.783, 149 in meno rispetto a ieri. Tra i positivi, 74 (7 in più rispetto a ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 1.178 (47 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 21.783 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (649 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 206.992 554, in aumento di 438 rispetto al dato di giovedì. Oggi i morti sono 9, con il totale dei decessi che sale a 35.472.