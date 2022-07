Si è svolta questo venerdì a Coverciano la conferenza stampa dell'Associazione Italiana Arbitri, in cui sono stati presentati gli elenchi con gli arbitri per i vari campionati per la Stagione Sportiva 2022/2023.

L'AIA ha diffuso un documento con l'elenco completo dei nuovi organici delle varie Commissioni Nazionali: CAN, CAN C, CAN D, CON Prof, CON Dil, CAN 5 Elite, CAN 5 e CON 5.

Nella massima serie, dalla prossima stagione, sono stati dismessi gli arbitri Abbatista, Di Martino e Robilotta per "motivate valutazioni tecniche", mentre per adozione di "provvedimento disciplinare" non vedremo più Giacomelli e Pasqua. E non vedremo più neppure Calvarese che, invece, si è dimesso dall'AIA.

In compenso in Serie A potrà debuttare a dirigere un incontro la signora Maria Sole Ferrieri Caputi da Livorno, mentre a segnalare un fuorigioco potremo vedere la signora Tiziana Trasciatti da Foligno.

Anche le donne, pertanto, da questa stagione inizieranno a dirigere le partite di campionato, proprio come i maschietti. Sarà curioso vedere come dagli spalti e sul campo verranno accettate le decisioni non condivise e come Maria Sole Ferrieri Caputi, 137 incontri tra Serie D e Serie C, affronterà le rimostranze di giocatori alti 1,90 per 80 Kg, piuttosto alterati per un rigore che non gli sia stato fischiato o gli sia stato fischiato contro.