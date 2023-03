Come promuovere il patrimonio culturale immateriale nazionale ed europeo con le tecnologie innovative, metodi e materiali digitali?



Come mantenere vivo il patrimonio culturale immateriale con l'ausilio di nuove tecnologie educative, attività informali e formali

e assicurandosi che siano ereditati dalle generazioni future?

Come riuscire a rendere visibile il patrimonio culturale immateriale e a sensibilizzarlo agli alunni, alle famiglie e alla società?

Per rispondere a queste e ad altre domande, il progetto Erasmus+ KA210 dal titolo "From Intangible Expression to Digital Cultural Heritage" vede la creazione di un partenariato di scuole europee.

Il progetto, coordinato dall'Istituto Comprensivo "B. Croce" di Paglieta, vuole riconoscere il patrimonio culturale immateriale di ogni comunità partecipante, promuovendo l'interculturalità, il dialogo, il rispetto e l'accoglienza delle altre culture.

Saranno raccontate la ricchezza culturale dell'Europa e si favoriranno la conoscenza reciproca, lo scambio di Buone Pratiche, il trasferimento di metodologie e pedagogie innovative.

Il termine patrimonio culturale immateriale comprende tradizioni, credenze, musica, spettacoli, danze, storie, fiabe, rituali, strumenti musicali, conoscenze e abilità, spazi culturali e materiali che sono legati all'umanità e che sono riusciti a sopravvivere con successo nel corso della storia. Al giorno d'oggi, l'evoluzione della tecnologia ha tentato di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale cercando di digitalizzarlo. Questo progetto ha un ruolo piccolo ma importante nel tentativo di raggiungere tali obiettivi.

Combinando una profonda conoscenza del nostro comune patrimonio culturale europeo, i nostri studenti diventeranno

consapevoli della loro cultura pur mantenendo la loro diversità all'interno del mosaico europeo delle culture; la loro creatività

e le loro conoscenze tecniche saranno promosse al fine di diventare cittadini critici e attivi dell'Unione Europea in grado di utilizzare

le loro conoscenze e competenze a vantaggio delle esigenze, in continua evoluzione, della vita quotidiana.

Sono previsti tre incontri in presenza e 2 meeting online. Il primo incontro si è già svolto presso le scuole secondarie di primo grado di Paglieta e Torino di Sangro. Durante quest'incontro gli alunni delle tre nazioni coinvolte hanno celebrato la GIORNATA EUROPEA DEL PATRIMONIO CULTURALE attraverso l'allestimento di stand con prodotti materiali/immateriali provenienti da Italia, Bulgaria e Turchia; hanno approfondito la conoscenza della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; hanno visitato luoghi di spiccato interesse culturale, come Procida, capitale della cultura italiana 2022.

E tanto altro!

L' IC di Paglieta, insieme alla Tev Abdullah Nezahat Erboz İlkokulu di Istanbul, e alla "$t. St. Cyril and Methodius" di Razlog (Bulgaria) hanno creato una vera comunità d'intenti, un gruppo che lavora tenacemente per perseguire obiettivi comuni.

Dopo la consegna dei certificati di partecipazione alle attività, i ragazzi sono già pronti per la prossima avventura alla scoperta di nuove amicizie, esperienze e prospettive, sempre sotto la bandiera ERASMUS+.