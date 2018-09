Al via Amazon Launchpad per dare la possibilità alle startup di offrire i loro prodotti ai clienti Amazon in tutto il mondo

Alle aziende italiane nate da poco e senza grandi risorse per far conoscere i propri prodotti innovativi, Amazon mette a disposizione un nuovo programma che consentirà loro di lanciare, commercializzare e distribuire le loro novità a milioni di clienti Amazon non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo.

I prodotti delle startup di tutto il mondo da quest'oggi saranno disponibili in una vetrina ad hoc denominata Launchpad e suddivisi in 5 categorie, dall'elettronica di consumo al food, dai giocattoli alla casa o alla cura della persona, destinate a crescere ulteriormente nei prossimi mesi.

Alle startup viene fornito anche una interfaccia semplificata e migliorata ai servizi Amazon, con pagine prodotto personalizzate, un pacchetto completo di soluzioni marketing e l’accesso alla rete di distribuzione globale di Amazon, oltre ai servizi del Customer Service.

E non bisogna neppure dimenticare che i prodotti idonei per Amazon Prime saranno resi disponibili per gli oltre 100 milioni clienti Prime in tutto il mondo.

Quindi per una startup, in questo modo sarà più facile aggirare il primo enorme gradino per il suo futuro successo: quello di farsi conoscere e far conoscere il proprio prodotto o la propria linea di prodotti.

Per poter lanciare questa iniziativa anche in Italia, Amazon sta collaborando con più di 10 piattaforme di crowdfunding, incubatori, acceleratori e società di venture capital, tra cui Associazione Progetto Marzotto, Digital Magics, Italia Startup, Lventure Group e Talent Garden per l'Italia.

Così ha commentato Launchpad Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es: «In Amazon, l’innovazione è parte della nostra cultura e le nostre energie vengono impiegate per inventare per conto dei nostri clienti, piccole imprese ed imprenditori. Mentre il ritmo dell'innovazione continua ad aumentare all'interno della comunità di startup, Amazon Launchpad consente loro di essere riconosciute in Italia il più velocemente possibile e aiuta i loro prodotti unici a essere scoperti da milioni di clienti Amazon in tutto il mondo.»

«Portare al successo nuovi prodotti può essere stimolante quanto costruirli - ha poi aggiunto Luca Cassina, EU Director Seller Services - Marketplace, Amazon. - Amazon Launchpad è progettato per far crescere gli inventori. Offriamo supporto nella gestione dell'inventario, ci occupiamo dell'evasione degli ordini, del servizio clienti e altro ancora, consentendo loro di concentrare gli sforzi sull'innovazione e realizzare prodotti sempre più originali. Inoltre, Amazon Launchpad offre ai clienti l'accesso a un negozio dedicato con una varietà di articoli all'avanguardia dagli attuali inventori emergenti in Italia.»