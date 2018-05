Luca Bertoni: arriva "Hold Up" e i dj set si susseguono

Luca Bertoni, dj producer in ascesa nello scenario del clubbing italiano di qualità, è sempre in movimento.

A breve uscirà il suo terzo singolo, "Hold Up", su Ego Music, dopo i buoni risultati conseguiti da "The Storm" e "With The Sun" ed ha appena inaugurato la stagione estiva all'Old Fashion di Milano, club in cui è resident.

A fine maggio 2018, inaugurerà poi la stagione estiva dello Shed di Busto Arsizio. "Avremo un calendario ricco di ospiti internazionali e 'one night' in collaborazione con brand importanti come Grey Goose e Veuve Clicquot", racconta Luca. Prosegue poi nel frattempo la collaborazione con il Seven di Lugano e presto farà ballare pure la Costa Smeralda. Come se non bastasse sono in programma anche alcuni dj set in Sicilia, questa volta in collaborazione con Ego... e sono in ballo pure progetti televisivi di cui saranno chiari i dettagli nelle prossime settimane.

Luca Bertoni fa spesso ballare alcuni dei più importanti club del Nord Italia tra cui l'Old Fashion di Milano, dove è resident, il Made di Como, il Bobadilla di Bergamo e lo Shed di Busto Arsizio (VA). Collabora inoltre spesso con il party XXL. Capace di carpire le tendenze prima che diventino tali, Luca quando è in console fa vedere e sentire tecnica impeccabile ed un gusto musicale eclettico. Ha poi diviso il mixer con star internazionali come Claptone, Michael Calfan, Louie Vega, David Morales, Tony Humphries, Martin Solveig, Roger Sanchez e Kenny Carpenter. La sue "The Storm" e "With The Sun" sono uscite recentemente su Ego Music.