Sabato a Portimao, si sono tenute a fine mattinata le qualifiche del GP del Portogallo. Un orario inconsueto, spiegato dal fatto che per la prima volta in MotoGP, come già avvenuto in Formula 1, la griglia di partenza per la gara di domenica sarà determinata da una gara sprint.

Pertanto, le qualifiche che si sono disputate questo sabato servono a formare la griglia della "mini gara" che prenderà il via nel pomeriggio alle 16, su un numero di giri pari alla metà di quelli della gara ufficiale.

La pole, grazie alla scia sfruttata per buona parte del giro di qualifica, è andata a Marc Marquez (Ducati) che ha fatto registrare il nuovo record della pista, mentre secondo è Bagnaia (Ducati), che con la Pramac di Jorge Martin completa la prima fila della griglia.

Jack Miller, anche oggi, era stato il più veloce, m solo all'inizio della Q2. Purtroppo, una caduta nell'ultima parte della sessione non gli ha permesso di effettuare l'ultimo tentativo per migliorarsi.

Questa la top 10 della Q2​, con i tempi:

01. Marc Marquez - (Repsol Honda Team) - 1:37.226

02. Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - + 0.064

03. Jorge Martin - (Prima Pramac Racing) - + 0.228

04. Miguel Oliveira - (RNF MotoGP™ Team) - + 0.295

05. Jack Miller - (Red Bull KTM Factory Racing) - + 0.323

06. Enea Bastianini - (Ducati Lenovo Team) - + 0.358

07. Maverick Vinales - (Aprilia Racing) -+ 0.372

08. Marco Bezzecchi - (Mooney VR46 Racing Team) - + 0.390

09. Luca Marini - (Mooney VR46 Racing Team) - + 0.396

10. Johann Zarco - (Prima Pramac Racing) - + 0.654