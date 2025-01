“Mille Pezzi” (etichetta Estro Records/distribuzione Virgin Music Group) è il nuovo singolo di Vanessa, una canzone, prodotta da Keezy, che parla di un amore finito dopo 10 anni. L’artista con questo brano sta gridando la rabbia, uno sfogo nel il sentirsi libera di raccontare la sua storia ormai finita. Per lei è una nuova rinascita e per la prima volta si racconta esprimendo il suo dolore.

Esiste un passato nella canzone -spiega l’artista- esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me. Non c’è stato niente di più vero. Non servono metafore quando non riposi più, quando non riesci più a dormire. Poi la nuova musica uscendo ti veste di nuovo, tutto all’improvviso cambia. In questo brano c’è tutta la voglia di tornare a parlare delle cose che vivo, senza nascondermi.

Vanessa Di Bona è una cantante nata a Velletri (RM) nel 1990. Ha iniziato la sua carriera musicale all’età di 34 anni, ma in realtà ha sempre amato la musica e il canto sin da quando aveva 8 anni. Il suo primo inedito si intitola “Mille Pezzi”.

https://open.spotify.com/intl-it/track/4tSXZJzCrwDAtxw849e7K9