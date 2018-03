EuroMillions.com presenta il nuovo sito web

EuroMillions.com si rinnova e decide di pubblicare un sito con un design più essenziale ed intuitivo. Inoltre, questa versione è disponibile in 4 nuove lingue (italiano, spagnolo, russo e olandese), che si vanno ad aggiungere alle pagine in lingua inglese preesistenti. Questo, per permettere a sempre più persone provenienti da qualsiasi parte del mondo di giocare alle lotterie che preferiscono nella loro lingua nativa.

Con EuroMillions.com puoi partecipare anche a lotterie straniere standotene comodo a casa. Infatti, è necessario soltanto creare un account nel sito web e scegliere la lotteria. Ogni volta che effettuerai l’acquisto di un biglietto, riceverai una email di conferma che con i numeri da te scelti. In più, sul tuo account sarà sempre possibile verificare i biglietti acquistati, sebbene siano già avvenute le estrazioni.

Poco dopo la fine di ciascuna estrazione, in caso di vincita di un premio, riceverai tutto sul tuo conto di giocatore. E nel caso della vincita del jackpot o di una somma ingente di denaro, il premio verrà trasferito direttamente sul tuo conto bancario, senza nessuna commissione.

Attualmente puoi già partecipare alle estrazioni per la lotteria EuroMillions, che ha luogo tutti i martedì e i venerdì con un jackpot minimo garantito di 17 milioni di euro. Dal 2017 è inoltre possibile giocare alla lotteria di Natale spagnola, che mette in palio premi per un totale che ammonta a circa 2.3 miliardi di euro.

La prossima lotteria che farà parte della famiglia di EuroMillions.com è il Powerball americano, che si gioca tutti i mercoledì e sabato, con un montepremi minimo di 40 milioni di dollari.

Ora il tuo Paese di residenza non sarà più un ostacolo: con EuroMillions.com potrai giocare dove e quando vuoi alle lotterie internazionali più famose.