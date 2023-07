La quarta edizione di MENOTTI IN SORMANI che si svolgerà per l’intero mese di luglio, sarà un viaggio tra i linguaggi e le diverse maniere di fare spettacolo. Un cartellone non cartellone, un Festival non Festival, pensato come una festa continua da vivere in uno spazio straordinario, come il Cortile d’Onore della storica biblioteca Sormani. Un luogo che ancora ci accoglie all’imbrunire delle sere di mezza estate con le tante storie che risuoneranno tra le parole e i suoni di artisti che, anche quest’anno, hanno accettato la nostra sfida di un teatro dell’essenzialità, senza luci, senza elementi scenografici, con un pubblico da guardare negli occhi senza filtri. Davvero una festa priva di confini e di limiti, tra platea e palcoscenico, ideata quasi timidamente nei mesi incerti e tremendi del “lockdown”, quando si provava a riprendere la vita per mano e diventata ora una realtà nella sempre più formidabile e “inedita” mappa dello spettacolo estivo milanese, che anno dopo anno si arricchisce di contenuti e suggestioni, tali da raccontare una città che, davvero, non manda mai in ferie la voglia di arte e di spettacolo dal vivo, che non solo non chiude i luoghi di cultura, ma ne apre altri anche in spazi e località non consueti, tra il centro e le periferie.

I PARTNER DELLA RASSEGNA ESTIVA

Lungo una strada tracciata ormai da anni, il Teatro Menotti prosegue la collaborazione con il mondo delle imprese nella creazione di rapporti di valore e duraturi nel tempo. Alla luce di questo cammino condiviso anche quest’anno la Rassegna in Sormani vede la partecipazione di importanti realtà che hanno scelto di aderire al consueto appuntamento estivo del nostro Teatro. Un grazie particolare a Gruppo CAP che sostiene da anni la nostra stagione e le nostre attività e Repower che al nostro fianco promuove, anche per l’edizione 2023, un progetto speciale.

Infatti, per favorire la mobilità sostenibile e incentivare all’utilizzo della bicicletta in città, Repower installerà nel giardino sul retro di Palazzo Sormani, in Via Ascanio Sforza, DINA, la prima rastrelliera per e-bike e, per tutta la durata della Rassegna, gli spettatori che useranno le due ruote potranno avere un biglietto speciale al prezzo di 10€ per tutti gli spettacoli,

prenotando il proprio posto all’indirizzo [email protected] oppure al seguente link https://www.teatromenotti.org/a-teatro-in-bici/.

Accanto ai nostri partner più storici un grazie speciale va a 21 House of Stories che sosterrà la nostra rassegna offrendo ospitalità agli artisti in calendario. Infine, grazie a San Carlo che offrirà un piccolo cadeau al nostro pubblico.

Sabato 1° luglio ore 19.30

Peppe Servillo

legge MARCOVALDO

Sabato 1° luglio ore 21.30

E-wired empathy feat. Gasandji

IN CONCERTO

Domenica 2 luglio ore 19.30

Dual Band

THE SOUND OF SIMON & GARFUNKEL

Lunedì 3 luglio ore 19.30

Andrea Scanzi

E TI VENGO A CERCARE

Martedì 4 luglio ore 19.30

Ditta Gioco Fiaba

20K LEGHE SOTTO IL MARE

Mercoledì 5 luglio ore 19.30

Milvia Marigliano

UN MARZIANO A ROMA

Giovedì 6 luglio ore 19.30

Gigio Alberti

ZITTI TUTTI!

Venerdì 7 luglio ore 19.30

Federico Frusciante

I 3 VOLTI DEL FRUSCIANTE

Sabato 8 luglio ore 19.30

Jashgawronsky Brothers

POPBINS

Domenica 9 luglio ore 19.30

Guido Catalano

SMETTERE DI FUMARE BACIANDO

Lunedì 10 luglio ore 19.30

The Black Blues Brothers

LET’S TWIST AGAIN!

Martedì 11 luglio ore 19.30

Mario Perrotta

EMIGRANTI ESPRÈSS

Mercoledì 12 luglio ore 19.30

Linguaggicreativi

CHI NON LAVORA, NON

Giovedì 13 luglio ore 19.30

Alberto Patrucco

CONTRATTEMPI MODERNI

Venerdì 14 luglio ore 19.30

Atir

BANG BANG…DI COLPO LUI LA STORIA DI TENCO E DALILA

Sabato 15 luglio e domenica 16 luglio ore 19.30

La macchina del suono

TUTTI I LIBRI DEL MONDO O QUASI, IN 90 MINUTI

Lunedì 17 luglio ore 19.30

Lisa Galantini

MOI

Martedì 18 luglio e mercoledì 19 luglio ore 19.30

I musici di Francesco Guccini

IN CONCERTO

Giovedì 20 luglio ore 19.30

Centro Teatrale Da Ponte

LA BALLATA DEL DIAVOLO

Venerdì 21 luglio ore 19.30

Mino Manni

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE LO SOFFIA IL CIELO

Sabato 22 luglio ore 19.30

Paola Giacometti

ENIGMA DELLA MADDALENA

Domenica 23 luglio ore 19.30

Orchestra a plettro Città di Milano

MILANO IN UNA MANO

Lunedì 24 luglio ore 19.30

Ippolito Chiarello

IL BARBONAGGIO TEATRALE/CLUB27

Martedì 25 luglio ore 19.30

Roberto Mercadini

LA PIÙ STRANA DELLE MERAVIGLIE

Mercoledì 26 luglio ore 19.30

Farneto Teatro

UNA STANZA TUTTA PER SÉ

Mercoledì 26 luglio ore 21.30

Sergio Sgrilli

VIENI CHE TE LE SUONO

Giovedì 27 luglio ore 19.30 e 21.30

Antonio Rezza

IO

Venerdì 28 luglio ore 19.30

PianoinBilico

I SEGRETI DI MILANO

Sabato 29 luglio ore 19.30

Bandafenice, Gian Luca Margheriti

ANDAVO A CENTO ALL’ORA

*_©Angelo Antonio Messina