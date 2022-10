Ascolta l'articolo qui

Che dire? Carlo Bonomi, esimio rappresentante della "ciurma" di Confindustria, si scaglia contro gli aumenti alle pensioni minime e indica la flat-tax come un costo da non sostenere da parte del Governo che si stà per instaurare.

La tassa piatta solletica poco il popolo, ma l'aumento delle pensioni minime dimostra come chi possa contare sui quattrini in misura illimitata dimentichi in fretta la povera gente.

Viene da chiedersi se Bonomi ritiene legittimi solo gli aiuti diretti dal Governo al club di Confindustria, dove gli imprenditori temono di più l'assedio alle proprie laute finanze che alla riduzione della povertà.

Speriamo che il Governo si sdogani da questi poteri forti e agisca per il meglio, ma i dubbi sono tanti e variegati!