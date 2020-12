L’epidemia da Covid e i vari lockdown continuano a pesare sul mercato degli smartphone, soprattutto in Europa occidentale, dove il terzo trimestre si è chiuso con consegne in calo del -6,5% a quota 28,8 milioni di unità.

A riferirlo sono gli analisti di IDC, che evidenziano l’impatto della crisi economica nonostante le riaperture estive nei vari Paesi.



LE PREVISIONI

Ecco il quadro previsionale fornito da Digitimes Research, estrapolato dallo studio Global smartphone shipment forecast, 2021 and beyond in cui si analizza il mercato per i prossimi 5 anni. Ovviamente i dati sono stati rivisti completamente a seguito della pandemia di Covid che ha colpito – e sta duramente colpendo tutt’ora – il mondo.

Smartphone spediti nel 2020: 1,22 miliardi di unità (a luglio si stimava fossero 1,22 miliardi; mercato mondiale (Cina esclusa): 912 milioni

smartphone 5G: 260 milioni (20% del totale).

Variazione rispetto al 2019: -10,4%, per il mercato mondiale (Cina esclusa): -8,2%.