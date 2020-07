Le 15 denunce in un mese parlano chiaro: in Italia esiste una vera e propria emergenza omofobia con un caso ogni 48 ore. Da sottolineare che tale media si riferisce solo ai casi per i quali è stata sporta denuncia alle autorità che sono solo la punta dell'iceberg, considerando che la maggioranza di coloro che subiscono molestie e violenze non ha il coraggio di denunciarle.

Nonostante in Italia si viva questo clima, i partiti di destra e molte associazioni religiose cristiane e cattoliche si sono dichiarate contrarie all'approvazione del DDL Zan, la legge contro l'omotransfobia, definita come una minaccia al libero pensiero e un pericolo per le famiglie eterosessuali.

Giorgia Meloni Leader di Fratelli d’Italia, una decina di giorni fa ha manifestato davanti alla Camera contro la legge Zan con queste motivazioni:

"In piazza Montecitorio per dire no alla proposta di legge Zan. Una legge liberticida che punta solo ad introdurre un nuovo reato di opinione e a silenziare chi non si piega al pensiero unico. Se dico che l'utero in affitto è una barbarie, sto odiando qualcuno? No, è una battaglia che faccio per amore per difendere il diritto di un bambino ad avere un padre e una madre".

Secondo la Meloni, le persone LGBT+ non subirebbero nessuna sorta di aggressioni o violenze verbali e fisiche solo per il loro essere se stessi, mentre i dati dell’OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori) mostrano invece una realtà molto diversa da quella disegnata dalla leader di FdI.





Reati di omotransfobia in Italia tra giugno e luglio 2020 (fonte Gay.it):