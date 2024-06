La band “senza frontiere” esce con un nuovo singolo insieme al frontman degli Après La Classe.

Sognando ancora Woodstock e la sua rivoluzione.

«La Musica, quella che “Brucia nell’anima”, non ha tempo, spazio e non si scorda mai, non è una meteora passeggera come spesso accade oggi, ma un bene prezioso che forse chissà, potrebbe emozionare anche un alieno tra milioni di anni! Tutti a…? Scegli il tuo futuro, basta che sia sempre in evoluzione. Perché l’importante è continuare a fare musica insieme, senza una meta già prescelta, ma “on the road”» Riserva Moac & Cesko.

“Tutti a Woodstock”, il nuovo singolo della Riserva Moac feat. Cesko degli Après La Classe, è come un’onda sonora che lega il passato al presente e si proietta nel futuro. La band, quasi pronta a festeggiare i suoi vent’anni, ride di sé stessa definendosi “Hippie del folk”, non un ricordo malinconico del passato, ma un presente ancora da costruire e ricostruire. In questo modo conferma la sua ecletticità sognando “una rivoluzione rock”, ma strizzando l’occhio anche all’electro dance.

Il lavoro e la pre-produzione del brano sono stati realizzati presso lo studio del music producer Alessio Tancredi con il supporto artistico alla drum machine di Luca Tarantino Producer, Marco Capaccioni ne ha firmato il missaggio audio.

Il brano è accompagnato dal videoclip diretto e firmato Dalilù alias Dalila Ceccarelli.

Riserva Moac si definisce una band senza frontiere dove suoni, parole e ritmi del mondo danno origine al loro caratteristico e personale crossover musicale, sound che spazia dalla World Music, al Balkan, all’Irish, al Folk-Rock alla Patchanka. Un villaggio dove l’incontro, il confronto e la mescolanza sono all’ordine del giorno; dove la vera ricchezza è l’Umanità. In venti anni di “esperienza”, la Riserva Moac vanta un gran numero di concerti in Italia e in Europa, quattro album all'attivo e un notevole carnet di riconoscimenti in molte compilation italiane ed estere. Continua con la biografia …

Etichetta: VdA Studio Production

CONTATTI E SOCIAL

Instagram

YouTube

Facebook

TikTok