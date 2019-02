Economia USA, quanto è concreto il rischio recessione nel 2019?

L'economia globale sta dando dei segnali di rallentamento ed anche l'economia americana non marcia più forte come prima.

Un sondaggio Reuters, condotto nell'ultima settimana su un campione di oltre 110 economisti, ha evidenziato che un economista su 4 ritiene possibile che gli Stati Uniti possano finire in recessione entro l'anno.

Anche se quella della recessione sia da considerare per qualcuno un'ipotesi, per tutti, però, una revisione al ribasso delle prospettive di crescita dell'economia Usa - indicate al 2,4% - sembra più che certo.

Da barometro, con l'ago puntato verso il brutto tempo, lo hanno fatto le vendite al dettaglio in Usa a dicembre 2018 che, pubblicate ieri, hanno evidenziato la flessione peggiore dal 2009 (-1,2% su novembre). Dato che si aggiunge a un aumento inatteso delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione.