Wanda piange, Marotta chiama, Nara risponde... ma il rinnovo del contratto latita

Spalletti vince, quasi allo scadere, e si stupisce che Icardi, presente allo stadio nella "sua" tribuna, non sia andato a complimentarsi con i compagni andandoli a trovare nello spogliatoio, non appena terminato l'incontro.

Wanda opinionista va in onda in tv nel programma Mediaset "Tiki Taka" e parla della situazione contrattuale e di squadra del marito da lei assistito, commuovendosi.

C'è infatti da immaginare la tragica situazione di Icardi alle prese con la necessità di convincere l'Inter, adesso che non c'è più Moratti, a regalargli 4-5 milioni di euro all'anno, naturalmente netti, per fare 2 o 3 reti in qualche partita e riposarsi poi per il resto della stagione... impegnatissimo com'è a far fruttare l'immagine di un campione che tutti dicono esserci ma che nessuno riesce a vedere.

A consolare la Wanda opinionista, improvvisamente diventata la Nara agente, interviene allora Marotta che la chiama al telefono di "Tiki Taka" per tranquillizzarla facendole pure credere di essere interessato ad incontrarla, in un vago futuro a venire, per parlarle di rinnovo.

E perché meravigliarsi di tutto questo. il calcio, in fondo, non è spettacolo?