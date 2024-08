In un’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”, il CEO di Renault e Presidente di Acea Luca de Meo ha espresso la volontà del Gruppo di investire in Italia, ma avverte: “Se la porta è chiusa, peccato. Investiremo in Spagna o altrove”. Sul tema auto elettrica, il manager ribadisce la necessità di una maggiore flessibilità sulle scadenze.



Luca de Meo: Renault pronta a investire in Italia…o altrove

“La nostra proposta è buona per l'Italia, potenzierebbe le infrastrutture di ricarica e aiuterebbe gli italiani a viaggiare con l'auto elettrica”. Il numero uno di Renault Luca de Meo non ha dubbi sugli effetti positivi che arriverebbero con la concretizzazione della proposta avanzata dal Gruppo francese nel Paese. Non esclude però che dall’altra parte non ci sia un’apertura in questo senso: “Se la porta è chiusa, peccato: investiremo in Spagna o altrove”. D’altronde, data la grande competizione a livello globale nel settore automobilistico, non c’è tempo da perdere. “I cinesi hanno visto molto presto l'occasione di un salto tecnologico con le auto elettriche, mentre da noi si discuteva ancora di diesel. Hanno preso una generazione di vantaggio”, fa notare il manager nel corso dell’intervista. Poi aggiunge: “Non dobbiamo politicizzare il tema dei dazi. Per me è una questione tecnica e legale. Abbiamo le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e dobbiamo rispettare il principio di reciprocità”.



Luca de Meo: “L’ecosistema deve andare avanti insieme”

Intanto sono sempre più imminenti le scadenze che i produttori di automobili sono chiamati a rispettare. Nonostante la gran parte dei Paesi non abbia superato una quota di mercato del 5% con le auto elettriche, si chiede loro di superare il 20% entro l’anno prossimo. “L’ecosistema deve andare avanti insieme”, sottolinea il CEO, secondo il quale il problema risiede nel fatto che “le norme europee sull'auto sono state fatte senza un'analisi esaustiva degli impatti”, anche se riconosce che “oggi l'idea di una strategia industriale è più presente”. Seppur ribadendo la necessità di “un po' più di flessibilità nel calendario delle scadenze”, Luca de Meo avverte che sarebbe sbagliato abbandonare l’obiettivo. “Sarebbe un grave errore strategico – dice – L'industria europea dell'auto ha investito decine di miliardi di euro in questa transizione. Li buttiamo dalla finestra? No. Il potere politico non può cambiare idea in un momento in cui tutti i nostri sforzi si stanno concretizzando con l'arrivo di nuovi modelli. Non dobbiamo rifiutare il progresso”.