Vi proponiamo una ricetta tipica toscana, le zucchine al pomodoro, una ricetta originale che vi proponiamo senza alcuna modifica.

Ingredienti per 4 persone

500 g di zucchine

1 gambo di sedano

300 g di pomodori

1 spicchio d'aglio

1 cucchiaio di origano

4 cucchiai di olio

2 cucchiai di grano grattugiato

grattugiato Pepe e sale a piacere



Come cucinare le zucchine con i pomodori Zucchine con pomodori

Lavare le zucchine, tagliare le due estremità e affettarle a rondelle di 1,5 cm di spessore. Lavare il sedano e tagliarlo a rondelle. Mettere entrambe le verdure in una ciotola adatta al microonde.

Mettere i pomodori nella ciotola, scolarli un po' se c'è troppo succo nella lattina, aggiungere 1 cucchiaio di origano, l'aglio tritato e un pizzico di sale e pepe, mescolare bene e distribuire sulla zucchina.

Mettere la pirofila in forno alla massima potenza per 7 minuti, girarla, cospargerla di parmigiano e cuocerla per altri 8 minuti. A cottura ultimata, togliere dal forno per 5 minuti. Poi, come sempre, buon appetito a tutti.

I dati raccolti per preparare questa ricetta di cucina sono i seguenti Tempo di cottura, circa 10 minuti. Tempo di cottura 15 minuti, tempo di riposo in forno 5 minuti.

Livello di difficoltà medio. Naturalmente, se conoscete qualche variante alla ricetta qui presentata, fatecelo sapere.

