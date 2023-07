L'estate '23 va vissuta nel modo giusto e per farlo DV Connection ha pensato ad un appuntamento in vigna, ogni mercoledì sera, dall'aperitivo in poi, perfetto per spezzare e spazzare via la routine. Ogni mercoledì DV Connection propone infatti Sunset on Hills (nella foto). L'appuntamento, una serata in vigna coi fiocchi, prende vita alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate (BG). Pic nic & dj set. C'è tutto e di più. Il programma è all'altezza delle aspettative dei più esigenti, in ambito drink, food, musica, relax e dintorni. Si prende l'aperitivo al fresco, in una verde tenuta e si spezza il ritmo ossessivo della settimana con un po' di risate con gli amici, ovviamente con il giusto sound.



E che succede venerdì 28 luglio? Edmmaro, Asia Nardi, N4C, Michael Antley, Steve Smile, Robbie Dox, Sammy The Voice, Pippo Tendenza, suonano tutti insieme, per una sola serata che non è una normale serata... è infatti un vero festival, ovvero Lifeworld Festival, che prende vita per la sua nona edizione al Life Club di Rovetta (Bergamo) venerdì 28 luglio, dalle 21 alle 4 del mattino. Perché quando c'è un evento di questo tipo è giusto iniziare a ballare già presto. Lifeworld, un festival sempre in crescendo è organizzato da Dv Connection e dal Life di Rovetta, è un evento davvero imperdibile e scatenato per chi ha voglia di scatenarsi in provincia di Bergamo. Prende vita dall'ormai lontano 2014 e porta sul palco per la sua edizione 2023 artisti di livello assoluto.



INFO 3494410654

www.dvconnection.it