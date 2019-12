Nel corso della storia dell'architettura, architetti e designer hanno dovuto trovare modi creativi per affrontare il problema della struttura rispetto all'estetica nella costruzione di case. Le colonne sono una di quelle sfide progettuali che sono essenziali per il supporto strutturale per trasportare i carichi dal tetto, dai piani superiori o da altri carichi portanti fino a terra per supportare la tua casa. Mentre potresti pensare che le colonne debbano essere coperte, ci sono alcuni modi meravigliosi per mostrarle con orgoglio!

Ecco 10 pensieri per utilizzare le colonne come funzionalità di progettazione nella tua casa.

1. Quando progetti la tua casa, pensa prima alla struttura.

Se sei abbastanza fortunato da avere una mano nel design e nell'estetica della tua casa, parla con l'ingegnere strutturale e l'architetto sulle opzioni per indirizzare in modo creativo le colonne. Soprattutto nelle grandi stanze, come stanze di soggiorno e di famiglia o cucine aperte, chiedi ai professionisti del design se puoi pianificare come utilizzerai lo spazio in modo che le colonne di grandi dimensioni non siano bloccate in luoghi inopportuni, se possibile.

2. Pianifica il layout dei mobili attorno alle colonne.

Per molte case le colonne possono diventare il punto focale del tuo spazio. I ponti esterni sono un ottimo esempio di come il legno, la pietra, lo stucco e il mattone possano essere esposti in modo creativo come involucri di colonne e la disposizione dei posti a sedere dei mobili da esterno può usare materiali e colori simili per giocare sull'estetica. Non aver paura di provare a pianificare i tuoi mobili attorno alle colonne per una piacevole disposizione dei posti a sedere per gli ospiti.

3. Aggiunta di dettagli di lusso con l'aggiunta di colonne.

Se vuoi aggiungere grandiosità ai tuoi interni, non c'è caratteristica architettonica migliore delle colonne. Le colonne classiche con capitelli accattivanti (la parte superiore della colonna) possono essere visualizzate come stile dorico e toscano di base con linee semplici o possono essere elaborate come lo stile corinzio con foglie, turbinii e dettagli intricati. Utilizzato nell'atrio principale o anche nel tuo ampio bagno principale creerà un'atmosfera lussuosa e classica.

4. Di quale stile architettonico di colonne potrebbe beneficiare la tua casa?

Ci sono caratteristiche di ogni periodo che caratterizzano il modo in cui hanno affrontato la struttura e le colonne. Considera la ricerca di periodi architettonici o chiedi a un architetto quale stile di colonne corrisponderebbe al tema architettonico di tutta la tua casa. Ciò contribuirà a mantenere la tua casa fedele a un'era di design specifica.

5. Crea un punto focale usando il verde attorno alle colonne esterne.

Mentre puoi pensare solo alle colonne per usi utilitari, possono anche servire come punti focali creativi, specialmente su un patio o una terrazza all'aperto. Tralicci e pergole hanno sempre usato la vegetazione per visualizzare la vegetazione in verticale e così anche le colonne. Chiedi a un paesaggista quale tipo di fogliame è l'ideale per arrampicarsi o aggrapparsi ai tuoi materiali esterni specifici. L'edera rampicante è una pianta rampicante popolare negli Stati Uniti e può essere utilizzata verticalmente e orizzontalmente in applicazioni all'aperto.

6. Scelta del materiale migliore per le colonne interne.

A seconda dello stile di design dei tuoi interni, considera quale tipo di materiale funzionerà meglio nella tua casa. Per molti loft urbani chic il fascino delle colonne in acciaio a vista che possono essere dipinte o lasciate non verniciate è un'estetica di design che molti amano per le loro case di ispirazione industriale. Mentre se la tua casa si presta di più agli interni raffinati e arredati in modo tradizionale, gli involucri del muro a secco attorno alle colonne sono un modo bellissimo per finire uno scantinato aperto o una grande stanza.

7. Personalizza i tuoi interni con finte colonne.

Mentre l'intento originale delle colonne era esclusivamente strutturale, designer e architetti hanno scoperto che l'uso di colonne non strutturali o finte per creare una certa estetica negli interni è un grande elemento di design. Le colonne senza carico hanno un bell'aspetto nei foyer e negli ingressi e sono bellissime in un colonnato sul portico esterno.

8. Utilizzo delle colonne come elementi di design in casa.

Un altro elemento di design da considerare: utilizzare le colonne come base per scaffali, nicchie di visualizzazione e altre aree di visualizzazione creative nei tuoi interni. Molti architetti usano le colonne per fiancheggiare un camino su entrambi i lati e usano scaffali incorporati per visualizzare libri, media del centro di intrattenimento, sculture e altro.

9. Non dare per scontato che una colonna possa essere "rimossa" nel tuo progetto.

Molti proprietari di case quando provano a rinnovare o modificare le loro case assumono con noncuranza che possono semplicemente rimuovere una colonna per aprire una stanza o creare l'aspetto desiderato che stanno cercando. Consultare un ingegnere strutturale prima di decidere di rimuovere le colonne esistenti.

10. Aggiungi punti focali visivi per spezzare gli spazi esterni con colonne.

Mentre le colonne sono utilizzate per scopi strutturali, servono anche come modi meravigliosi per rompere lo spazio esterno. Un colonnato di colonne che allineano uno spazio divertente all'aperto o utilizzato su una veranda che si affaccia su una piscina può sembrare stupendo. Prova a utilizzare gli stessi materiali della tua casa esterna per rivestire le colonne esterne per un look combinato e integrato nella tua casa all'aperto.

Con il contributo di Le Pietre Srl