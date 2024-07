Prendono forma gli arredi di Villa Nastasi. Mentre la ditta appaltatrice prosegue i lavori di pavimentazione, che hanno subìto qualche ritardo per la necessità di dare precedenza a lavori urgenti dei sottoservizi, si è proceduto a collocare tre panchine letterarie omaggianti i giudici Falcone e Borsellino, Luigi Rizzo e Federico II di Svevia: ciascuna ha delle frasi simbolo proprio per rappresentare pagine di storia, che non vanno mai dimenticate.

“Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”, questa la frase/manifesto del giudice Giovanni Falcone, ritratto nella storica foto col collega Paolo Borsellino presente sulla prima panchina. La seconda panchina, sempre a libro, è dedicata a Federico II di Svevia, cui risale la Cittadella Fortificata con la relativa foto panoramica, mentre la terza all’eroe Luigi Rizzo.

“Un modo per ricordare chi siamo e cosa rappresentiamo” – ha detto il Sindaco Pippo Midili – annunciando con orgoglio il cambio d’immagine di villa Nastasi, che molto presto avrà un nuovo volto dopo anni e anni di squallore e sporcizia. Milazzo cambia in meglio e chi soffre l’attivismo amministrativo e politico se ne farà una ragione”.

Il Servizio idrico integrato del comune di Milazzo ha reso noto che per un guasto improvviso nella rete di distribuzione dell’acqua in via Luigi Fulci, sarà necessario, nella giornata di domani – giovedì 25 luglio – sospendere l’erogazione dell’acqua nella zona compresa tra Botteghelle e San Pietro.

L’interruzione della fornitura idrica scatterà dalle 8,30 sino a fine lavori. Le zone che potrebbero andare incontro a disagi oltre a Botteghelle, Fiumarella, San Marco, sono Santa Marina, Scaccia, San Pietro e Bastione, praticamente la Piana milazzese. I tecnici del Comune cercheranno di risolvere il problema prima possibile, scusandosi per il disagio.