Collectors Night 2019

Al via la quarta edizione della “Collectors Night” che, come ogni anno, trasformerà Pietrasanta (LU) nella capitale dell’arte contemporanea.

Sabato 6 luglio 2019, dal tardo pomeriggio alla notte, dieci gallerie aderenti all’ANGAMC (Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea) presenteranno al pubblico mostre d’eccellenza, con inaugurazioni congiunte, performance ed installazioni site-specific.

«Abbiamo considerato l’adesione all’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea – spiega il coordinatore Claudio Francesconi – come criterio oggettivo di selezione. Questo perché l’ANGAMC è l’unica realtà in Italia in grado di garantire la serietà e la professionalità delle gallerie associate. Accesso Galleria, Antonia Jannone - Disegni di Architettura ed Etra Studio Tommasi partecipano quest’anno per la prima volta alla “Collectors Night” quindi l’auspicio è che in futuro anche altre gallerie decidano di intraprendere questo percorso».

Muniti della mappa del circuito, i collezionisti potranno percorrere le strade del borgo toscano, soffermandosi sulla proposta di ogni galleria, fiore all’occhiello nella programmazione annuale ed espressione dei singoli percorsi di ricerca.

Accesso Galleria (www.accessogalleria.com) espone le “Memorie tramandate” di Warren King; Antonia Jannone - Disegni di Architettura (www.antoniajannone.it) presenta la bi-personale di Alessandro Busci e Michele De Lucchi; Barbara Paci Galleria (www.barbarapaciartgallery.it) propone nella sede di via Garibaldi 45 la collettiva “Consonanze. Da Arturo Martini ad Aron Demetz 1932 - 2019”, a cura di Alessandra Belluomini Pucci; Etra Studio Tommasi (www.etrastudiotommasi.it) presenta la personale “Come in Cielo” di Sonja Quarone, a cura di Stefano Morelli, realizzata con il sostegno di Gobbetto Resine; Futura Art Gallery (www.galleriafutura.com), nell’ambito della personale di Angelo Bozzola con opere dagli anni ‘50 agli anni ‘70, ospita a partire dalle ore 19.00 la performance di Robert Gligorov intitolata “Second skin”; Galleria Giovanni Bonelli (www.galleriagiovannibonelli.it) rende “Omaggio a Salvo”; Galleria Poggiali (www.galleriapoggiali.com) presenta nelle sue due sedi una mostra con opere di Luca Pignatelli, Roberto Barni e Fabio Viale; Marcorossi Arte Contemporanea (www.marcorossiartecontemporanea.net) propone le “Tracce” di Valerio Berruti; Paola Raffo Arte Contemporanea (www.paolaraffo.it) ospita la mostra personale di Matteo Ciardini, “Architetture in Caratteri Naturali”, a cura di Lorenzo Belli; Susanna Orlando Galleria (www.galleriasusannaorlando.it) è infine promotrice dell’installazione site-specific di Pino Deodato “la CURA in una stanza”, con il coinvolgimento di Fondazione Telethon, nella sede di via Garibaldi 30.

Con questa nuova edizione della “Collectors Night”, Pietrasanta si conferma ancora una volta importante meta del turismo artistico e culturale, con una innata vocazione al contemporaneo.

Per ulteriori informazioni: info@legalleriedipietrasanta.com, www.legalleriedipietrasanta.com, www.facebook.com/collectorsnight, www.instagram.com/collectorsnight.

Accesso Galleria

Warren King, Memorie tramandate

16 giugno – 18 luglio 2019

Via Del Marzocco 68-70, 55045 Pietrasanta (LU)

T. +39 340 4104004

info@accessogalleria.com / accessogalleria@gmail.com

www.accessogalleria.com

Antonia Jannone - Disegni di Architettura

Alessandro Busci e Michele De Lucchi

6 luglio – 13 ottobre 2019

Inaugurazione: sabato 6 luglio 2019

Via Del Marzocco 14, 55045 Pietrasanta (LU)

T. +39 335 5485974 / +39 349 0853795

info@antoniajannone.it

www.antoniajannone.it

Barbara Paci Galleria

Consonanze. Da Arturo Martini ad Aron Demetz 1932 - 2019

A cura di Alessandra Belluomini Pucci

Sede di Via Garibaldi 45, 55045 Pietrasanta (LU)

6 luglio – 10 agosto 2019

Inaugurazione: sabato 6 luglio 2019

Via Garibaldi 45 / Piazza Duomo 25, 55045 Pietrasanta (LU)

T. +39 0584 792666

info@barbarapaciartgallery.com

www.barbarapaciartgallery.it

Etra Studio Tommasi

Sonja Quarone, Come in Cielo

A cura di Stefano Morelli

6 luglio – 1 agosto 2019

Inaugurazione: sabato 6 luglio 2019, ore 19.00

Evento sponsorizzato da Gobbetto Resine

Via Giuseppe Marconi 44, 55045 Pietrasanta (LU)

T. +39 348 2812340

info@etrastudiotommasi.it

www.etrastudiotommasi.it

Futura Art Gallery

Angelo Bozzola, Modus (opere dagli anni ‘50 agli anni ‘70)

8 giugno – 19 luglio 2019

Sabato 6 luglio 2019, a partire dalle ore 19.00, performance di Robert Gligorov, Second skin

Via Giuseppe Garibaldi 10, 55045 Pietrasanta (LU)

T. +39 338 3362101

info@galleriafutura.com

www.galleriafutura.com

Galleria Giovanni Bonelli

Omaggio a Salvo

6 luglio – 11 agosto 2019

Inaugurazione: sabato 6 luglio 2019

Via Nazario Sauro 56, 55045 Pietrasanta (LU)

T. +39 391 3484694

pietrasanta@galleriagiovannibonelli.it

www.galleriagiovannibonelli.it

Galleria Poggiali

Luca Pignatelli, Roberto Barni, Fabio Viale

6-15 luglio 2019

Inaugurazione: sabato 6 luglio 2019

Via Garibaldi 8 / Via Marconi 50, 55045 Pietrasanta (LU)

T. +39 334 9236625

info@galleriapoggiali.com

www.galleriapoggiali.com

Marcorossi Arte Contemporanea

Valerio Berruti, Tracce

6 luglio – 4 agosto 2019

Inaugurazione: sabato 6 luglio 2019

Piazza G. Bruno 3 / Via Garibaldi 16, 55045 Pietrasanta (LU)

T. +39 058471799 / +39 393 9233101

pietrasanta@marcorossiartecontemporanea.com

www.marcorossiartecontemporanea.net

Paola Raffo Arte Contemporanea

Matteo Ciardini, Architetture in Caratteri Naturali

A cura di Lorenzo Belli

6 – 30 luglio 2019

Inaugurazione: sabato 6 luglio 2019

Via Padre Eugenio Barsanti 11, 55045 Pietrasanta (LU)

T. +39 0584 283338 / M. +39 335 5864558

paolaraffo@tiscali.it

www.paolaraffo.it

Susanna Orlando Galleria

La CURA in una stanza

Installazione site-specific di Pino Deodato

Con il coinvolgimento di Fondazione Telethon

Sede di via Garibaldi 30, 55045 Pietrasanta (LU)

6 luglio – 18 agosto 2019

Inaugurazione: sabato 6 luglio 2019

Via Stagio Stagi 12 / Via Garibaldi 30, 55045 Pietrasanta (LU)

T. +39 0584 70214

info@galleriasusannaorlando.it

www.galleriasusannaorlando.it