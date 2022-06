Dopo aver incassato il sì del Consiglio europeo allo status di nazione che a tutti gli effetti potrà far parte dell'Ue, Kiev ha detto al proprio esercito schierato a difesa di Severdonetsk di ritirarsi.

Il 24 giugno il governatore dell'Oblast di Luhansk, Serhiy Haidai, ha dichiarato che le forze ucraine dovranno ritirarsi dalla città di Severdonetsk, oramai quasi completamente distrutta. "La situazione in questo momento è tale che rimanere solo per dire essere ancora lì non ha senso", ha detto Haidai. "Almeno il 90% delle infrastrutture della città non esiste più".

Secondo fonti di intelligence occidentali, le operazioni offensive russe nel Donbass si interromperanno probabilmente nelle prossime settimane. Nell'area di Severdonetsk e Lysychansk le truppe ucraine hanno subito gravi perdite, ma hanno raggiunto il loro obiettivo di rallentare e indebolire l'esercito russo. Al di là che i russi catturino o meno la rimanente area dell'oblast di Luhansk, le forze ucraine inizieranno a lanciare prudenti controffensive.

Questa mattina si registrano bombardamenti nell'oblast di Donetsk. Il governatore Pavlo Kyrylenko ha riportato di attacchi su Kostyantynivka, Raihorodok e Marinka.

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, ha dichiarato che la città è "sull'orlo di una catastrofe epidemiologica", con malattie infettive che si stanno già diffondendo e tra queste non ha escluso il colera. Il consiglio comunale ha riferito che oramai hanno raggiunto le 9.000 tonnellate i cumuli di immondizia che stanno invadendo le strade e che rendono catastrofiche anche le condizioni igieniche della città, tanto da mettere a repentaglio la vita dei residenti rimasti.

Queste le perdite russe dal 24 febbraio comunicate nell'ultimo bollettino dallo Stato maggiore della difesa ucraina: 34.530 soldati, 1.507 carri armati, 3.637 veicoli corazzati da combattimento, 2.553 veicoli e serbatoi di carburante, 759 sistemi di artiglieria, 241 sistemi di lancio multiplo di razzi, 99 sistemi antiaerei, 183 elicotteri, 216 aeroplani, 622 droni e 14 imbarcazioni.