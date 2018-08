Agosto a Parco Schuster, una serie di eventi da non perdere

Con The Beaters, Sindrome Litfiba, Boston Shaker Band, ACHD - tributo ACDC, Eurosmith/Aerosmith, Profumo Rock - Gianna Nannini Tribute

E poi: giornate di benessere, il mercoledì del Chiringuito e degustazioni con nuovo menù

40 concerti, 40.000 presenze, 1 location magica, la Basilica di San Paolo Fuori le Mura, Patrimonio dell’umanità (UNESCO) e più di 100 artisti sul palco dalla storia della musica con i “The Dubliners” e la leggenda del blues “Joe Louis Walker”, al futuro della musica con “Emilio Stella”: con questi numeri e questi "ingredienti" alle spalle, Parco Schuster continuerà fino al 9 settembre 2018 ad offrire una programmazione fitta di eventi.

Un nuovo menù (sia gastronomico, sia musicale) per accompagnare chi fosse rimasto a Roma con attività, degustazioni e concerti, attraverso un viaggio divertente e divertito nella grande musica tra Beatles, Litfiba, Gianna Nannini, AC/DC, Deep Purple... in compagnia di alcune delle tribute band più riuscite della scena romana.

Una serie di serate a ingresso gratuito per scoprire e riscoprire le hit di artisti che hanno fatto la storia.

I Sindrome Litfiba calcheranno il palco di Parco Schuster il 21 agosto. Tribute Band nata il 17 marzo del 2007 con lo scopo di far rivivere i LITFIBA degli anni '80 e '90 e far riassaporare il groove ritmico e le sonorità che lo hanno reso un gruppo indelebile nel tempo, i Sindrome Litfiba ricreano la perfetta imitazione nel canto, nella musica e nella riproduzione scenica del frontman Piero Pelù inserendo nello spettacolo anche effetti scenici e giochi di illusioni.

Giovedi 23 agosto, con i Boston Shaker Band si passerà dal più puro rock italiano, all'irresistibile rock'n’roll d'oltreoceano nel segno di Chuck Berry, Little Richard, Elvis e tanti altri.

Altra serata rock, duro questa volta, accoglierà il pubblico di Parco Schuster il 24 agosto con Rokkhard + ACHD - tributo ACDC che amano definirsi una cover band più che una tribute band. Gli ACHD iniziano a calcare i palchi di Roma nel dicembre 2007, continuando nel centro Italia, seminando date nei più prestigiosi live club, motoraduni, piazze e festival, al ritmo di oltre 50 concerti all'anno, con gran affluenza di pubblico di appassionati e non solo.

Sabato 25 agosto, in arrivo a Parco Schuster gli Eurosmith: la prima band tribute europea per gli Aerosmith, attiva dal 1997. La band guidata da uno spirito ambizioso e determinato, ricrea il suono dei nuovi e vecchi inni degli Aerosmith, dando vita a un seguito di fan degli Aerosmith di prima qualità.

Tornando "in Italia", lunedì 27 agosto sarà la volta della musica di Gianna Nannini con Profumo Rock - Gianna Nannini Tribute.

Se poi martedì 28 agosto saranno chiamati a raccolta tutti i fan dei Deep Purple, ecco per venerdì 31 agosto salire sul palco di Parco Schuster The Beaters, un viaggio nel tempo, per ripercorrere le orme di John, Paul, Ringo e George, insieme ai magnifici anni Sessanta.

Non solo musica: durante la giornata, nella frescura di Parco Schuster, spazio al benessere con sport e attività di meditazione e ogni mercoledì, con le serate firmate dal Chiringuito arriveranno novità e sorprese.

In più: PARCO SCHUSTER & DECATHLON INSIEME PER LO SPORT, canestro da Basket e Palloni per Parco Schuster. “Rendere lo Sport accessibile al maggior numero di persone” è la mission che ha legato Decathlon Fiumicino e Parco Schuster nella possibilità di donare ai fruitori del Parco la possibilità di fare due tiri a canestro o di competere con agonismo fino a notte fonda.