DiTutto: Salento d'Estate, registrazione della trasmissione ai nastri di partenza

LEUCA. In questi giorni presso il RELAX LEUCA è in corso la registrazione delle quattro puntate di "SALENTO D'ESTATE" il programma televisivo firmato da DiTUTTO e dedicato al Salento. A condurre la trasmissione il noto illusionista e showman Mago Heldin, mentre la regia è affidata a Paolo Galante e la direzione della fotografia a Paolo Bassi.



Sul set televisivo, allestito nell'esclusivo beach, si alterneranno ospiti illustri, eccellenze e giovani talent.



Sono invece già stati realizzati i quattro video cooking - che saranno trasmessi durante SALENTO D'ESTATE – che mostrano la preparazione di altrettanti piatti tipici della Cucina Salentina a cura della food blogger Paola Panico. Negli rvm anche il noto sommelier Michelangelo Bevilacqua che consiglierà ai telespettatori i vini da abbinare ai piatti salentini.



All'interno della trasmissione televisiva un esclusivo video documentario, realizzato per "SALENTO D'ESTATE"dal video-maker e documentarista Gino Brotto, racconterà con le immagini e la voce narrante del Prof. Pasquale Santoro le meraviglie del sud Salento, per un emozionante viaggio in uno dei territori più suggestivi d'Italia.



Il programma tv SALENTO D'ESTATE - prodotto da Wd Editore srls - verrà trasmesso a Luglio sul Circuito televisivo Nazionale e Internazionale Fox Production che comprende un canale SATELLITARE con copertura Europa, circa quaranta Tv DDT per una copertura totale dell'Italia, quattro Web Tv con copertura mondiale e sedici Tv Extraeuropee con trasmissioni in lingua italiana. L'elenco completo delle emittenti, i giorni e gli orari di messa in onda saranno pubblicati a Giugno su ditutto.it e foxproduction.it.

