Nell'arco di 28 giorni, dal 24 luglio al 20 agosto 2023, sono stati registrati quasi 1,5 milioni di nuovi casi di contagio da COVID-19 e più di 2.000 morti, nelle sei regioni dell'OMS. Questo rappresenta un aumento del 63% dei casi e una diminuzione del 48% dei decessi rispetto ai 28 giorni precedenti. Al 20 agosto 2023, il numero totale di casi confermati a livello globale supera i 769 milioni e il numero di morti supera i 6,9 milioni.

Mentre quattro regioni dell'OMS hanno segnalato una diminuzione del numero di decessi, la regione del Mediterraneo orientale ha riportato invece una crescita dei decessi. Da notare però che i dati disponibili dalla Regione delle Americhe sono fermi al 6 agosto.

Questo è quanto riporta l'ultimo bollettino settimanale dell'OMS, in cui si ricorda che Il COVID-19 rimane una grave minaccia. Per l'OMS gli Stati membri devono mantenere e non smantellare la propria infrastruttura anti-pandemia.

Attualmente, i casi segnalati non rappresentano accuratamente i tassi di infezione a causa della riduzione dei test e dei test A livello regionale, il numero di nuovi casi segnalati entro un periodo di 28 giorni è aumentato in tre delle cinque regioni dell'OMS valutate: la regione europea (+11%), la regione del Pacifico occidentale (+88%) e quella orientale Regione Mediterranea (+112%); mentre il numero dei casi è diminuito in due regioni dell'OMS: la regione africana (-84%), e la regione del Sud-Est asiatico (-45%). Il numero di nuovi decessi segnalati entro un periodo di 28 giorni è stato sono diminuiti in quattro regioni: la Regione Africana (-75%), la Regione Sud-Est Asiatico (-55%), quella Europea (-49%) e la Regione del Pacifico occidentale (-14%); mentre i nuovi decessi segnalati sono aumentati nella parte orientale Mediterranea (+70%).

A livello nazionale, il numero più elevato di nuovi casi segnalati nell'arco di 28 giorni si è verificato nella Repubblica di Corea (1.286.028 nuovi casi; +117%), Australia (22.836 nuovi casi; -53%), Stati Uniti Regno (21.866 nuovi casi; +92%), Italia (19.777 nuovi casi; +32%) e Singapore (18.125 nuovi casi; -40%). Il maggior numero di nuovi decessi in 28 giorni è stato segnalato dalla Repubblica di Corea (398 nuovi decessi; +100%), Federazione Russa (166 nuovi decessi; -51%), Italia (165 nuovi decessi; -9%), Australia (148 nuovi decessi; -58%) e Filippine (136 nuovi decessi; +386%).

A livello globale, durante il periodo di 28 giorni analizzato (dal 17 luglio al 13 agosto 2023), 27 paesi su 234 hanno segnalato un totale di 49.380 nuovi ricoveri e 22 paesi su 234 hanno segnalato all'OMS un totale di 646 ricoveri in terapia intensiva (ICU). Ciò rappresenta un aumento del 21% e una diminuzione del 44% dei ricoveri ospedalieri e dei ricoveri in terapia intensiva, rispettivamente, rispetto ai 28 giorni precedenti (dal 19 giugno al 16 luglio 2023).

A livello globale, negli ultimi 28 giorni, dei 27 (12%) paesi che hanno segnalato dati all'OMS la regione europea ha registrato la percentuale più alta di paesi che hanno segnalato (16 paesi; 26%), seguita dalla regione del Sud-Est asiatico (due paesi; 20%), dalla regione del Pacifico occidentale (tre paesi; 9%), dalla Regione delle Americhe (quattro paesi; 7%), dalla Regione del Mediterraneo orientale (un paese; 5%) e dalla Regione africana (un paese; 2%). A livello globale, le varianti XBB.1.16 ed EG.5 sono quelle più diffuse. Nella settimana epidemiologica 31 (dal 31 luglio al 6 agosto 2023), XBB.1.16 ed EG.5 rappresentavano il 23,9% e il 23,8% delle sequenze rispetto al 23,0% e al 21,7% nella settimana 27 (dal 3 al 9 luglio 2023).