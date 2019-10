È atteso per venerdì 11 ottobre il nuovo videoclip di Andrea Candolfo

Sarà un videoclip molto emozionante quello de “Il Tempo Dona Il Tempo”, nuovo singolo del cantautore milanese Andrea Candolfo, dopo più di due anni dall’uscita dell’ultimo album di inediti.

“Il Tempo Dona Il Tempo” è una sfida con me stesso e per un lavoro cosi importante non potevamo che realizzare un videoclip che spero possa far sognare tutti quelli che accetteranno questa sfida.

La regia del video è di Steve Saints e racconta i momenti felici che due persone ricordano durante la fine di una storia d’amore, in solitudine. Il tempo fa da collante e diventa fondamentale dal momento che un rapporto sta per terminare.

La location sarà estremamente suggestiva, dal verde delle vigne fino all’interno del convento di S. Maria della Consolazione, detto di S. Nicola, eretto alla fine del XV secolo e abitato dai frati Agostiniani fino alla fine del XVIII secolo.

Uscirà venerdì 11 Ottobre sotto etichetta Young Records e sarà disponibile sui più importanti digital store accompagnato dal relativo videoclip musicale.