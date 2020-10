La Reserve Bank of India ha deciso di non effettuare alcun cambiamento in relazione al proprio impianto di politica monetaria.

La Banca centrale indiana, infatti, nel meeting che si è svolto ad ottobre ha lasciato il costo del denaro al 4%, in modo da dare sostegno alla ripresa economica e mitigare l’impatto della pandemia sull’economia. L'India, attualmente, è il secondo paese con più contagi al mondo, quasi 7 milioni.

Secondo le previsioni della RBI, l’economia indiana subirà a causa dell'emergenza coronavirus una contrazione del -9,5% nell’attuale anno fiscale in conseguenza dei blocchi che hanno gravemente pesato sulle attività produttive e commerciali,. anceh se va ricordhato che l’economia indiana era in fase di rallentamento già prima che la pandemia colpisse.