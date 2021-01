Il giorno delle sue nozze fiabesche con il principe Harry, celebrate a Windsor il 19 maggio 2018, Meghan ci ha fatto sognare con una vera favola romantica.

L’anno seguente, però, rifiuta di mostrare il suo piccolo fuori dall’ospedale dove era nato. Da quel momento in poi, le polemiche si sono susseguite una dopo l’altra: dalle critiche alle loro prediche ambientaliste, quando invece la coppia non si fa scrupolo di volare su jet privati; all’intervista concessa in Sudafrica, lo scorso autunno, in cui in un momento “alla Diana” dichiara di non aver ricevuto mai nessun aiuto dai Windsor. Per arrivare, infine, all'addio alla corte britannica annunciato lo scorso gennaio.

