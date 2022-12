Mercurio è il primo pianeta del nostro sistema solare, quello più vicino al Sole. A causa delle sue ridotte dimensioni, Mercurio è anche il più piccolo dei pianeti, con un diametro di appena 4.850 km, molto meno della metà di quello terrestre che è di 12.745 chilometri. Gli è stato dato il nome del mitologico messaggero degli dei verosimilmente perché proprio come il dio alato si muove velocemente nel cielo. Infatti, Mercurio completa la sua orbita attraversando l'intero cerchio zodiacale in soli ottantotto giorni.

Tutti noi abbiamo sentito parlare degli effetti di Mercurio sulla nostra vita di tutti i giorni. Ma forse non tutti sanno l'importanza di questo pianeta e il suo significato nel nostro tema natale. In pratica, l'area zodiacale in cui transita Mercurio è la chiave del nostro sviluppo spirituale e stimolo al raggiungimento dei nostri obiettivi.

Astrologicamente, Mercurio è il pianeta della comunicazione. Rappresenta l'intelligenza, l'astuzia, la capacità di ragionamento ed eloquenza. Credo che nessuno possa smentirmi se dico che l'elemento più importante della vita dell'uomo è la comunicazione. Senza comunicazione non c'è comprensione, né conoscenza, né relazione sociale. Senza tutto ciò l'amore non potrebbe svilupparsi, e la vita stessa non sarebbe possibile.

C'è da dire che Mercurio non si allontana mai molto dal Sole, perciò, l'unico aspetto astrologico che può formare con la "Stella madre" è la congiunzione. La costellazione in cui si trova Mercurio nella nostra carta astrale ci dà informazioni sul modo di pensare, parlare e comunicare con la gente. Se vuoi scoprire le possibilità che ti offre Mercurio, quali sono i tuoi tratti positivi e quelli negativi, devi solo continuare a leggere e scegliere il segno zodiacale in cui si trovava Mercurio al momento della tua nascita.