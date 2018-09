Una ricetta facile e ricca di gusto e benessere: biscotti di farro e fiocchi di avena, arricchiti con cioccolato, mandorle e uvetta

La spensieratezza dell’estate lascia pian piano lo spazio all'autunno. Il tempo sta cambiando e le giornate diventano sempre più fresche e più cariche di impegni.

L’alimentazione è molto importante per superare lo stress da rientro e questa ricetta è ottima per fornire la giusta dose di energia e benessere per affrontare le responsabilità quotidiane.

È una ricetta che non prevede l’utilizzo di uova o di burro ed è quindi adatta a chi è intollerante oppure vuole mantenersi in forma. Facili da preparare, questi biscotti sono anche ricchi di benessere, grazie ad alcuni ingredienti preziosi…



Questi gli ingredienti per preparare fino a 40 biscotti, con alimenti ricchi di fibre e con un valore nutrizionale elevato, senza far uso di uova e burro:

farina di farro integrale bio 250 g, fiocchi di avena integrali bio 150 g, zucchero di canna integrale bio 80 g, mandorle sgusciate 50 g, uvetta bio 50 g, cioccolato fondente (oppure gocce di cioccolato fondente) 50 g, cremor tartaro bio 1 bustina, vaniglia in polvere 1 cucchiaino (oppure una bustina di vanillina), olio E.V.O. 60 ml (6 cucchiai), acqua 160 ml, un pizzico di sale.